第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

記者曾怡嘉／綜合報導

我們通常會在朋友面前保留一些，除了家人或另一半以外，很少有人能知道你最真實的那面。不過因為人隨時都在變，有時候甚至連自己都看不透自己，這時不妨依賴心理測驗來精準剖析，或許你會有不一樣的發現。

▲（圖／翻攝自小紅書）

第一眼你看到了什麼呢？

A.小鳥



B.人臉

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選擇A小鳥的你

第一眼看到小鳥的你，是個很真性情的人，有時候講話不經過大腦，容易得罪人，事實上你沒麼惡意，你有時候不太會表達自己的情緒，像是你十分在意眼前這個人，但你很難讓對方發現你的在意，或是當你很認真專注時，朋友可能以為你只是玩玩而已。

看起來外向，但其實最愛一個人放空，對你來說舒適的、熟悉的才有歸屬感，對待感情方面也是如此，屬於愛情長跑型。

選擇B人臉的你

第一眼看到人臉的你，個性有點特立獨行，喜歡冒險，也喜歡和別人有點不同，你樂觀且獨立，對生活、工作都充滿野心，屬於有目標就要達到的類型，討厭一成不變的生活，喜歡一些新刺激，太沉悶的工作不適合你。

社交方面屬於隨緣類型，合則來、不合則去，覺得最好自己就夠了，朋友對你而言非必要，屬於功能交友型，和大家交情都差不多。