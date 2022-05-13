《權力遊戲》前傳播出時間公開！金句回味：雄獅從不在乎綿羊的想法

記者王蓁蓁／台北報導 圖 / 翻攝IG@gameofthrones

由HBO打造的世紀鉅作《冰與火之歌：權力遊戲》在迎來第8季正式完結篇章後，總是讓人有股「意難平」的感受，這部影集改編自喬治馬汀（George Martin）撰寫的奇幻小說，不只在熱播時引起全球討論，更是創下不少著名角色，其中由英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）飾演的「龍后」就是代表之一，而即將在今年8月開播的《冰與火之歌》前傳《House Of The Dragon》，便是以龍后出生的坦格利安家族為故事主軸，讓劇迷們一探「龍」滅絕的原因，以及龍后的父親「瘋王」究竟為何被稱爲瘋狂地伊里斯、血痂國王？

趁著前傳開播前，一起回味《權力遊戲》膾炙人口的經典金句！

＃在權力的遊戲中，你要麼贏、要麼死路一條，沒有灰色地帶。

＃若是回頭看，我就會迷失方向。

＃雄獅從不在乎綿羊的想法。

＃混亂並非深淵，它是把階梯。

＃面對死亡我們唯一能說的話就是：還不是今天。

＃權力只有在人們相信它存在的時候才存在。這是一種騙術，是牆上的一道影子。像一個很小的人可以投射出一道很巨大的影子。

＃一旦你接受了自己的缺點，就沒有人可以用它們來對付你了。

＃眼淚不是女人唯一的武器，最棒的武器在你的雙腿之間。

＃凡人皆有一死，但我們是女人。

＃每次痛苦都是一次教訓，每次教訓都讓你變得更好。

＃怕輸的人，已經輸了。