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網評這幾對「卡通夫妻黨」超級甜！狂喊：想嫁給廣志

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實習記者施至真／綜合報導

Dcard一名女網友以「大家最嚮往哪對卡通夫妻的感情」為題，表明自己雖然已經25歲，卻還是常常利用午餐時間看《蠟筆小新》，單身的她看著卡通人物中的戀愛橋段，也不自覺的感到窩心，並舉例幾對相愛相伴的卡通夫妻黨，引發卡通迷熱議，甚至讓人喊出「好想嫁給廣志！」

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲蠟筆小新的爸爸廣志，被網友狂讚「好想嫁」。（圖／翻攝IG@shinchan_movie，下同）

原PO表示，雖然自己目前是單身狀態，但看著卡通中的戀愛橋段，也會想像自己結婚後，是否能和這幾對卡通夫妻一樣，雖然時常拌嘴打鬧，卻依舊維繫著融洽的感情生活。原PO認為，最貼近一般人組合的是《蠟筆小新》中的美冴、廣志，雖然廣志喜歡偷看美女，且被美冴發現後，她會醋勁大發並使出鐵拳攻擊廣志，但吵完架總能和好如初；另外，《我們這一家》的花媽、花爸也被認為是微妙組合，花媽不僅聒噪，個性也比較急，總是拉著寡言的花爸東奔西跑，並培養出獨特默契。

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲我們這一家的花爸花媽，相處和樂融融。（圖／翻攝youtube，下同）

上述兩部卡通，因為有特別描述這兩對夫妻黨不同的個性，並且能從劇情了解夫妻生活的相處模式，因此也在觀眾心中留下深刻印象。另外，原PO也提到《櫻桃小丸子》和《哆啦A夢》中的爸爸和媽媽，雖然不像前面兩組夫妻，帶給觀眾搞笑、深刻的印象，且出現的畫面並不多，但相敬如賓的相處模式，依舊能感受到他們之間洋溢著幸福和氣的生活氛圍。

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲《櫻桃小丸子》和《哆啦A夢》中的爸爸和媽媽，被網友認為才是真實生活寫照。

不少網友加入討論，紛紛留言大讚「好想嫁給廣志，雖然他腳很臭」、「這些都是平凡婚姻的寫照！」、「每次都被廣志暖哭，當爸爸的時候像爸爸，作為老公也很會為家人付出」、「廣志才是新一代好男人」、「花爸花媽很互補，是最貼近生活的一對」，但也有網友認為除了廣志以外，原PO舉例的另外三位爸爸，都有大男人主義，雖然不擅長將關心說出口，卻會默默付出關懷，讓人感動。

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

網友也分享，雖然不確定迪士尼電影能不能算在內，但還是被《天外奇蹟》中的卡爾爺爺和艾莉奶奶給逼哭，即使艾莉奶奶的人生留有遺憾，但卡爾爺爺卻為妻子完成心願，甜蜜感情引人盛讚。

▲卡通夫妻。（圖／翻攝youtube）

▲網友認為卡爾爺爺、艾莉奶奶，感情超級甜。

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關鍵字：

卡通, 夫妻, 感情, 蠟筆小新, 我們這一家

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