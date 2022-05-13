亮・珠寶／窄版手環正夯！　寶格麗蛇手環沒鑲鑽也吸睛

▲寶格麗代言人贊達亞演繹2022 SERPENTI VIPER 系列珠寶。（圖／寶格麗提供）



記者陳雅韻／台北報導

混搭多個手環，或手環與腕錶疊戴的風潮未歇，各大珠寶品牌持續壯大招牌手環系列，有志一同朝更簡約、更纖細的設計邁進。寶格麗（BVLGARI）以靈蛇為主題的Serpenti Viper系列、卸下華麗的鑽石、寶石點綴、單純呈現蛇麟元素繞成的環圈，簡潔有力的造型展現摩登韻味，品牌也特別強調自今年1月起，旗下珠寶全面採用全程可溯源且受認證的金屬，實踐奢華產業永續發展的目標。

▲寶格麗Serpenti Viper系列白K金（左起）190,000元、黃K金款180,900元、玫瑰金手環180,900元。



▲寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金鑽石手環，283,700元。



寶格麗自1940年發表靈蛇造型的Serpenti系列以來，從最初的Tubogas版本，演變至今日Serpenti Viper系列，成功塑造成品牌標誌性符碼。今年新作包括戒指、項鍊與手環等6款新作，當中18K金、白金或玫瑰金打造的未鑲鑽手環，較過往款式更容易入門，另有蛇首點綴鑽石的設計，代言人贊達亞（Zendaya）即混搭多個細緻的Serpenti Viper手環凸顯個人風格。

▲卡地亞Juste un Clou玫瑰金手環，小型款99,500元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）



提到手環，時尚名人絕不會錯過卡地亞（Cartier）1970年代於紐約誕生的LOVE手環與Juste un Clou釘子手環，前者以螺絲圖案點綴並需藉由專屬螺絲起子開啟，成為許多情人指定的愛情信物，而Juste un Clou釘子手環讓平凡之物化為精品，至今仍是時髦珠寶的代表作，近來兩者不約而同「瘦身」，推出窄版設計的小型款，提供多元的選擇。

▲卡地亞18K金LOVE 手環附螺絲起子，小型款132,000元。

同樣是疊戴熱門款的Tiffany & Co. T系列，備齊立體T字有個性切面設計的T1手環、開口兩端各裝飾T字的T Wire手環等，從最初具氣勢的寬版設計，陸續新增中型或窄版的款式，吸引喜愛優雅、秀氣裝扮的顧客。

▲Tiffany T Wire窄版白K金手環，580,00元。（圖／Tiffany提供）

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