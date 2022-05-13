Jessica「曬迷你V字包」撩人側躺還不夠！　鉚釘鞋逆天長腿全露

▲韓星鄭秀妍 （JESSICA JUNG）為VALENTINO 拍攝形象照。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO GARAVANI Locò 是今年頗受矚目的包款之一，鮮明的 VLogo Signature金屬標誌是不敗經典，品牌如今首發迷你款式，並提供繽紛夏季配色，更請到品牌代言人張藝興、韓星鄭秀妍 （JESSICA JUNG） 一同出鏡演繹，鄭秀妍以花式曬包POSE展現迷人身姿。

▲Mini Locò包款 。（圖／品牌提供）

在520情人節前夕，VALENTINO釋出全新Mini Locò包款，在VALENTINO GARAVANI Locò 基礎上進化，「Locò」一詞在拉丁語系中亦指「瘋狂」，新款延續 Locò系列經典的外形和明亮柔順的皮革，綴有 VLogo Signature金屬標誌與雙肩帶設計，讓整體變得小巧迷你，卻不減魅力。

▲鄭秀妍與張藝興聯手演繹，新色霧霾藍、仙蹤綠 。（圖／品牌提供）

鄭秀妍近期加入陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，聲勢相當高，藉此機會與張藝興合體拍攝品牌形象照，鄭秀妍換上透視白色印花襯衫，索性側躺在地流露撩人曲線，纖腰與Mini Locò一同搶鏡；或是穿著幹練的棕色系套裝，以綁帶鉚釘鞋曬出長腿線條，一口氣拎上新色霧霾藍、仙蹤綠包款，區別於黑白色的簡潔感更為深沉，搭配可拆除的金屬鏈以及皮革兩款肩帶設計則賦予包款更多可能性。

鄭秀妍一直是精品寵兒，同時擁有個人時尚品牌BLANC & ECLARE，她也時常在IG上以美照帶貨曬包，像是身穿寬鬆毛衣，露一角GIVENCHY 紀梵希Cut-out手袋，包款由創意總監 Matthew M. Williams兼顧傳統與創新輪廓設計，獨特的V 形缺口搭配金屬感元素，非常具有辨識度。