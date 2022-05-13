TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V　周子瑜清純打扮惹人愛

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE 12日現身仁川機場，準備前往美國加州巡迴演場會安可場，雖然大家都以舒服輕便的機場穿搭為主，但全員一字排開場面依然浩大。其中Momo「外套不穿好」露出裡頭的方領小洋裝，秀出胸前深V；全團最高的周子瑜則是讓人一眼認出，甜美氣質的打扮，看起來相當清純惹人愛。

為準備長途飛行，TWICE一行人都以十分輕便的裝束出發，不過絲毫不減魅力，在機場受到眾多媒體抓拍。團中的性感擔當Momo當天穿著一件卡其色的方領短洋裝，搭配BV的經典編織包，並以「外套不穿好」的方式亮相，秀出上半身大面積的肌膚，官方IG接續釋出Momo的機場穿搭美照，只見從手扶梯上方的「邪惡視角」，讓Momo的事業線一覽無遺，放送粉絲福利沒在手軟。

▲Momo機場穿搭。（圖／翻攝自IG@twicetagram）



台灣成員周子瑜相比其他成員來說，穿得特別氣質且甜美，原來她穿著的正是自己的代言服飾ZOOC服裝，格紋的V領襯衫搭配粗褶卡其裙，肩上背的則是COACH的白色手袋，綁起清爽的高馬尾造型，讓子瑜整個人顯得十分清純可愛。

而其中包得最緊的大概就是Sana了，戴著口罩＋墨鏡幾乎要認不出來，身上穿著一件貼身的黑色長洋裝，將纖細的身軀勾勒出來，此外配戴友好品牌PRADA的藍色拉菲草托特包與漁夫帽，也成為辨識的元素之一。

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