fb ig video ETtoday search mobile

TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V　周子瑜清純打扮惹人愛

>

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE 12日現身仁川機場，準備前往美國加州巡迴演場會安可場，雖然大家都以舒服輕便的機場穿搭為主，但全員一字排開場面依然浩大。其中Momo「外套不穿好」露出裡頭的方領小洋裝，秀出胸前深V；全團最高的周子瑜則是讓人一眼認出，甜美氣質的打扮，看起來相當清純惹人愛。

為準備長途飛行，TWICE一行人都以十分輕便的裝束出發，不過絲毫不減魅力，在機場受到眾多媒體抓拍。團中的性感擔當Momo當天穿著一件卡其色的方領短洋裝，搭配BV的經典編織包，並以「外套不穿好」的方式亮相，秀出上半身大面積的肌膚，官方IG接續釋出Momo的機場穿搭美照，只見從手扶梯上方的「邪惡視角」，讓Momo的事業線一覽無遺，放送粉絲福利沒在手軟。

▲Momo、子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲Momo機場穿搭。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

台灣成員周子瑜相比其他成員來說，穿得特別氣質且甜美，原來她穿著的正是自己的代言服飾ZOOC服裝，格紋的V領襯衫搭配粗褶卡其裙，肩上背的則是COACH的白色手袋，綁起清爽的高馬尾造型，讓子瑜整個人顯得十分清純可愛。

而其中包得最緊的大概就是Sana了，戴著口罩＋墨鏡幾乎要認不出來，身上穿著一件貼身的黑色長洋裝，將纖細的身軀勾勒出來，此外配戴友好品牌PRADA的藍色拉菲草托特包與漁夫帽，也成為辨識的元素之一。

►宋智孝穿「人字拖」看電影粉絲讚：太親民　身上巨大包包也好可愛

►49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

關鍵字：

TWICE, Momo, 周子瑜, 子瑜, Sana

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

49歲西班牙王后高調「炫腹」美翻！超狂腹肌看傻網友掀正反評論

天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準

天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準

「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級 金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 確診怎麼吃才對？營養師傳授「6大重點」，讓你7天出關沒煩惱 皮膚科醫師教7種「眼下顆粒」判別法！第1種靠正確保養能改善 《請叫我總監》8金句：所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的 網紅曬「美照背後慘況」吸百萬追蹤！　零修圖雙下巴、肥肚太真實 口風最緊的星座TOP 3！「水瓶」根本邊緣人，想說八卦還找不到對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面