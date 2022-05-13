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「飯糰餡料戒指」又來擄獲吃貨女友！鮭魚卵最經典　圓形飯糰外殼更Q

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實習記者施至真／綜合報導

還記得先前爆擊吃貨女友的「飯糰餡料戒指」嗎？日本玩具公司奇譚俱樂部這回再度出招，推出五款全新戒指，除了食材全部大升級，最經典的三角飯糰外殼也換上新包裝，變身小圓球形狀的飯糰，可愛又美味，當然要全部收藏。

▲飯糰戒指。（圖／翻攝kitan.jp）

▲飯糰餡料戒指，包裝全新升級。（圖／翻攝kitan.jp，下同）

全新系列的「飯糰餡料戒指」共有五種，包含晶瑩剔透的鮭魚卵、鮭魚肉、紅豆飯、鮪魚玉子燒以及炙燒鰻魚。鮭魚系列雖然看似平淡無奇，但巧思全部在外殼上，這次外殼改成圓形飯糰，沾滿醬汁的米粒已經讓人口水流不停，中間包滿鮭魚卵和魚肉餡料，看上去超級逼真。

▲飯糰戒指。（圖／翻攝kitan.jp）

由紅豆粒組成的「赤飯飯糰」，則是讓許多網友表示看不懂，究竟紅豆和飯糰有什麼關聯呢？原來，紅豆飯在日本有帶來好運的吉祥寓意，因此無論喜慶場合還是各大紀念日，都能見到紅豆飯的身影，此外，日本各地也推出許多不同風味的紅豆飯糰，可以說是非常特殊的一道家常菜。

▲飯糰戒指。（圖／翻攝kitan.jp）

最後兩款戒指，同樣讓人食慾大開，不僅將炙燒鰻魚的色澤完美呈現，還在玉子燒上加入可口的鮪魚肉，最後搭上包著海苔的鹽味飯糰和醬油飯糰，實在太可愛啦！此系列預計5月中旬在日本開始販售，扭蛋控已經迫不及待想轉了。

▲飯糰戒指。（圖／翻攝kitan.jp）

喜歡食物造型戒指的話，也別錯過Bandai旗下的扭蛋事業部推出的「味噌湯餡料戒指」，將日本味噌湯內經常出現的蛤蠣、紅蘿蔔、茄子、豆腐、鴻禧菇等配料，結合可調式銀環，逼真精細的做工讓人驚嘆，無論食材形狀、刻痕都非常到位，讓吃貨看了都要受不了，今晚就想來碗味噌湯。

▲飯糰戒指。（圖／翻攝kitan.jp）

▲味噌湯餡料戒指。（圖／翻攝IG@gagagachaxo）

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關鍵字：

飯糰餡料戒指, 戒指, 食玩, 壽司, 日本, 扭蛋

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