超商快篩買氣差「這款」保養品卻人人搶？　神級活源能量啟動鳳凰草修復力

▲「日本黃金麴新生奇蹟精萃」解鎖超級植萃南非鳳凰草DNA，鎖水保濕、高效修復。

圖、文／東森自然美提供

疫情升溫，全台瘋搶快篩劑，也瘋搶BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」。防疫期間，長期戴口罩也讓肌膚變得不適又敏感，BIO UP科美研熱銷商品之一「日本黃金麴新生奇蹟精萃」以「不死鳳凰」為名之無痛凍齡術引起網友討論，運用來自南非極地惡劣環境的鳳凰草結合經典雞尾酒專利配方精華，全面掌握青春之鑰啟動肌齡輪轉機制，對抗敏弱膚況，賦活肌膚奇蹟能量。想要重返夢想中的肌膚黃金年代，立即鎖定5/16(一)22：20在東森購物46台熱銷補貨再開賣。

回歸美麗本質肌秘 解鎖超級植萃DNA

隨著美容科技日新月異，除了醫美可實現速效保養、維持無齡肌質感之外，愈來愈多生物科學家陸續發現，其實「大自然是最好的解藥」！為了適應極端氣候及環境，許多植物展現超強生命力，自行演化出一套獨特的生存方式，而人人渴望維持肌膚完美的秘密成分，就藏在這些極地珍稀植物的DNA裡。

崇尚「自然就是美」的東森自然美，至今仍不斷尋找安全有效的方法守護肌膚美麗，自然美成立50年來，重視人證、物證、科學做見證，堅守商品的高品質、效果及安全性，為陪伴更多不同世代女性共同實現美麗心願。旗下品牌BIO UP科美研為了對付老化，運用超級植萃南非鳳凰草結合創新科技，賦予女性獨一無二專寵保養，提出「肌源黃金三角定律」！



極地植物的超強生命力！不死鳳凰草一滴喚醒賦活肌膚

BIO UP團隊發現來自南非的「密羅木」自帶傳奇般的修護能量，這種植物長年生長在缺水乾枯的惡劣環境，即使處於乾枯瀕死的狀態，只需要一滴水就能奇蹟地在短短數小時之內復甦回植物原形，彷彿被施了魔法一般，展現頑強堅韌的生命力，就像傳說中浴火重生的不死鳳凰，因此密羅木又被稱為鳳凰草、重生草。

因應現代女性外在環境壓力大、生活作息不正常，而且常常需長時間配戴口罩不僅不透氣又容易摩擦肌膚，導致肌膚敏感情形更加嚴重，BIO UP鎖定鳳凰草具有超強保水、鎖水的特性，可修復肌膚、調節油水平衡的特性，精選旱災時期復甦力達最強顛峰值的鳳凰草，透過手工嚴選摘取並淬鍊出高濃度精華，研發出全新「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，希望透過植物本身的賦活能量，進而改善多數女性高敏感膚況，使肌膚煥發新生光采。

BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」為全方位滿足現代女性保養需求，特別將南非鳳凰草精華結合經典「肌源黃金三角定律」之日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)，以經典雞尾酒配方調理肌膚維持滑嫩細緻質感；添加高活益膚菌穩定膚況，以益膚微生態平衡科技，深度修護各種外在威脅，改善乾燥缺水、暗沉、肌膚無活力等問題，重拾肌膚澎潤Ｑ彈、細緻嬌嫩的膚觸，並透過特殊滲透活水科技，以清爽水潤的質地讓高效成分透過微分子傳遞至肌膚各個角落並即刻潤澤，同時輔以天然清新的植萃香氛在保養過程中為女性身心靈達到療癒舒壓之效，讓美麗不只定格在外在肌膚最精華完美的狀態，更要昇華為一種由內而外展現自信、寵愛自我、大無懼的鳳凰能量！

▲「日本黃金麴新生奇蹟精萃」以清爽水潤質地讓高效成分透過活水科技滲透肌膚、立即潤澤。

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