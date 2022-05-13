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「不老男神」李準基愛錶曝光　斯文西裝搭賽車錶帥翻

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▲▼李準基 。（圖／翻攝IG）

▲李準基在最新熱播韓劇《Again My Life》戴TAG Heuer錶入鏡。（圖／翻攝actor_jg IG）

記者陳雅韻／台北報導

40歲的南韓「不老男神」李準基睽違兩年，近日帶著新戲《Again My Life》回歸，飾演追查貪腐政客卻不幸遇害的熱血檢察官，但意外獲得重生獲得伸張正義的機會，當中有不少穿西裝的帥氣造型，少不了一只好錶搭配，他佩戴TAG Heuer（泰格豪雅）Monaco Calibre 11自動計時腕錶，辨識度極高。

▲▼李準基 。（圖／翻攝IG）

▲李準基向粉絲打招呼時，也戴著與劇中同款的TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶。（圖／翻攝actor_jg IG）

過往男士西裝造型總會搭配斯文的紳士錶，以纖薄錶殼、風格優雅的皮帶錶為主，但近幾年運動風大行其道，突破穿搭的限制，不少男性已開始配搭好質感的運動錶展現個人風格，男星李準基做了最佳示範，不僅戲裡戴著TAG Heuer錶，戲外向粉絲打招呼也佩戴同款錶，愛不釋手。

▲▼李準基 。（圖／翻攝IG）

▲TAG Heuer Monaco Calibre 11自動計時腕錶，228,800元。（圖／品牌提供）

李準基所戴的Monaco Calibre 11自動計時腕錶是TAG Heuer經典之作，具有獨特的方型錶殼、藍色錶面、紅色指針以及左側的錶冠，因男星史提夫麥昆（Steve McQueen）在1971年賽車電影《Le Mans》中佩戴而爆紅，至今提到賽車錶，不少錶迷立刻會聯想到此全球首款防水方型錶。

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關鍵字：

李準基, TAG Heuer

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