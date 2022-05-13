新婚陳喬恩秀卡地亞婚戒還不夠　亮出57萬IWC對錶曬恩愛

▲陳喬恩（右）與老公Alan俏皮遮臉，秀出卡地亞婚戒與IWC對錶。（圖／翻攝iam_joechen）



記者陳雅韻／台北報導

42歲女星陳喬恩3月31日與小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，當時兩人僅po出一張同戴卡地亞（Cartier）LOVE系列婚戒照公布喜訊，不見新郎與新娘的美照，昨陳喬恩終於回應粉絲的祝福，補拍兩人的幸福合照，不僅秀對戒，還加碼亮出總值逾57萬元的IWC（萬國錶）對錶，甜蜜指數破表。

▲陳喬恩與Alan於3月31日登記結婚，兩人補拍甜蜜合照與粉絲分享喜悅。（圖／翻攝iam_joechen）



陳喬恩於IG表示：「由於登記結婚當天一直被各種催著發照片，所以非常趕的隨便拍了1張交差。今天心血來潮補2張可好？」於是背著愛馬仕（Hermes）包的她，與老公Alan連拍深情互望與遮掩的俏皮照，互稱對方是「前女友」、「前男友」曬恩愛。

▲陳喬恩與老公Alan選擇卡地亞LOVE對戒作為婚戒，（左）34,600元，鑲單鑽款65,500元。（圖／翻攝iam_joechen）

小倆口也藉由成對精品見證愛情，不僅選擇以螺絲圖案著稱的卡地亞LOVE系列戒指作為婚戒，也將IWC飛行錶視為愛的信物，陳喬恩所戴的款式為馬克十八飛行員腕錶小王子特別版，Alan則戴大型飛行員錶小王子特別版，均是向聖艾修伯里最著名文學作品《小王子》致敬之作，深藍色面盤與錶背鐫刻身穿大衣、攜帶佩劍小王子圖案為招牌特色。

▲陳喬恩戴IWC馬克十八飛行員腕錶小王子特別版（右）145,000元，Alan戴大型飛行員錶小王子特別版430,000元。（圖／翻攝iam_joechen）

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