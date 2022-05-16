質感穿搭太燒錢！網揭2招品味直升天花板　愛美小資女必服用

實習記者施至真／綜合報導

穿搭好看與否，往往取決於自己的品味，有人只需要一件素Tee搭配牛仔褲，就能穿出高級時尚感。一名女網友在Dcara發文表示，近期開始在服飾店打工，因此開始在意自己的穿搭，由於治裝費有限，因此穿搭多以簡約單品搭配，卻發現與同事相比，看起來很沒質感，甚至開始懷疑自己的審美。網友除了鼓勵原PO，要更有自信之外，還提供2項提升穿搭品味的建議，同樣在煩惱穿搭太花錢的朋友，先筆記起來吧。

▲金世正利用扭結白素Tee，製造腰身並拉長比例。（圖／翻攝IG@clean_0828）



原PO表示，近期開始在日系服飾店打工，因此開始注重穿衣打扮，並仔細觀察自己與同事的穿搭差異，雖然穿搭簡約、乾淨，但卻發現衣服的版型、材質並不理想，反而顯得自己很俗、很沒質感，但由於原PO還是學生，因此每個月的治裝費預算有限，為了改善穿搭問題，想詢問網友到底要怎麼用省錢的方法，搭出高質感穿搭。

▲Jennie靠同色系牛仔單品搭配白素Tee，超有個性。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）



不少網友鼓勵原PO，沒有多餘的治裝費沒關係，只要穿搭乾淨整齊、不邋遢，就很好看了，另外，保持愉快的心情也是穿搭要素之一，隨著心情做不同的搭配，並嘗試欣賞自己，就能穿出自信美。

除了調適心態之外，也可以看看二手衣，現代人的購物方式多元且發達，一不小心就會失手買下過多物品，也因此出現許多販賣二手物品的平台、商店，只要仔細挖寶，絕對能找到品質優良且適合自己的穿搭單品。

▲Lisa在腰間繫上領巾當腰帶，巧妙呼應格紋鯊魚夾。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）



最後網友也提到，想要穿上高質感的單品，就需要一定的經濟基礎，並建議原PO不要為了多元穿搭，購買一堆不適合的單品，而是將治裝費存起來，一個月買一兩件有質感的單品，慢慢累積也能找到適合自己的穿搭風格。

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