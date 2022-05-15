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值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

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編輯／JJ　圖／翻攝自JTBC

除了星座之外，許多命理分析師主張性格也受血型的影響，有了星座＋血型的雙重依據，更能貼切描繪人的個性。在星座與血型的眾多組合當中，有幾種代表的性格特質特別受到歡迎，如果你剛好是以下三種「星座＋血型」組合的人，恭喜你總能為周遭的人帶來幸福，值得被愛、被珍惜，而若是人生中能遇上這些人的話，也代表是你的福氣。

▲星座＋血型組合。（圖／翻攝自IG）

TOP1：O型天秤座

O型血的人本身就很浪漫熱情，天秤座則很有仁愛之心，也就是種感情與同情心氾濫，是心地善良的表現，這樣的組合常將身邊的人占滿自己的內心，而自己只留一小塊，甚至把別人看得比自己重要，總是會竭力幫助在乎的人，有他當朋友或戀人再幸福不過，但是遇上他們記得要好好珍惜這段關係，不要少了他才發現他的好。

▲星座＋血型組合。（圖／翻攝自IG）

TOP2：AB型雙魚座

AB型在人口組成中比例比較少，再加上與雙魚座的組合，更是少部分，AB型的人很冷靜，但其實他們心中很熱血，有時候會有偏激、極端的性格出現，性情多變有點神秘， AB型雖然有點難懂，但是比起廣交朋友，他們更傾向與重要的人建立深厚關係，善用雙魚座的包容力，再加點犧牲奉獻的精神，處處替別人著想。

▲星座＋血型組合。（圖／翻攝自IG）

TOP3：A型獅子座

A型人的急性子與負責任的性格鮮明，加上獅子座的個性感覺有些火爆，但他們最令人珍惜的地方就是直率、爽快，討厭拐彎抹角，更討厭說謊與說謊的人，這在大人的險惡社會裡其實非常難得，他們口中的大實話，能幫助身邊的人成長進步。

▲星座＋血型組合。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

星座, 血型

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