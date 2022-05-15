虹夕諾雅谷關夏天新玩法！大眾湯竟可包場、愛玉變「麵條」超優雅

文、圖／Ean

有朋友忍不住問我，去了六次虹夕諾雅 谷關真的不會膩嗎？老實說還真是不會！再訪的熟悉感能讓度假多了像在家的安適，再者是很用心的他們一直會持續推出新的體驗活動，每每不僅讓我心生期待，也能在偶覺平淡的日常裡有個念想。日前剛體驗完針對夏天設計的「沐暑度假村」夏季二泊專案（2022.5.1-9.30），這回以「正面心情迎接夏天」作為專案目的，要讓參與客人在三天兩夜裡，自然去體驗「從心感受自然涼」、「降低體感溫度」以及「注入身心能量」三大主軸所發展出的限定活動，活動設計嚴謹、體驗卻能感覺寫意，又一次讓我打從心底的佩服，美好的山谷夏日時光如是。

▲虹夕諾雅 谷關團隊的創新與用心，總是讓人充滿驚喜與敬意

▲專案提供一天一組客人包場溫泉的珍貴體驗

▲全客房 24 小時源源不絕供應碳酸氫鹽泉原湯，最是奢華

主軸 1：從心感受自然涼

「西式涼亭入住時刻」

為讓一日限定一組的專案客人藉由視覺及周遭環境來轉換心情，會被請來在水之庭園裡的西式涼亭進行入住手續，一邊享用冷泡梨山茶與透明水滴餅，在清風水聲中切換成度假模式。

▲在被綠意圍繞的西式涼亭辦理入住，讓旅人切換為度假模式

▲梨山冷泡茶搭配水滴餅，清爽又消暑

「與風晚酌」

我覺得虹夕諾雅 谷關不只重新為台灣旅宿定義高標，更重要是引領人們享受當下，這才是他們的強項！置身泳池畔的專屬席位，雙腳浸在沁涼山泉水，品飲氣泡清酒搭配好吃的糖漬水蜜桃片等小食，天氣清朗還可仰觀華麗滿天星斗，享受山谷裡最涼爽的夏夜晚風，這才是真奢華呀！

▲與風晚酌，每日一席限定

▲糖漬水蜜桃片淡雅好吃

▲儀式感讓人以不同心情來感受當下的美好

主軸 2：從心感受自然涼

「沁心手洗愛玉」

不得不佩服，他們讓其實不太稀奇的手洗愛玉活動，用心包裝得如此風雅及有趣！不光是動手搓愛玉子，順便也聽了「愛玉」的由來及軼聞，他們總是很認真做了好多功課，消化後來跟客人生動分享。使用「八仙山泉水」與「東勢山城水」兩種不同礦物質含量的水來手洗愛玉，第三天活力午餐可親自比較口感，值得一提是受到日式傳統甜品「心太」的靈感啟發，還去找來一種名為「天突」的道具，要把愛玉擠成麵條狀，呈現清涼飛瀑的視覺意象，實在太會了！

▲可聽故事的手洗愛玉體驗

▲能讓愛玉變成麵條的天突

▲不同水質會影響愛玉口感

▲前方被「天突」擠成麵條狀的愛玉，搭配黑糖蜜來吃，後方口感細嫩的愛玉則以月桃糖漿來搭配食用

「包場溫泉時刻」

若還有什麼比入住一房難求的虹夕諾雅 谷關還更奢華的？大概就是包場大眾溫泉獨享不被打擾的泡湯時光，還一邊享用精心準備的涼飲茶食！

▲邊泡溫泉還能品飲月桃涼茶

▲包場溫泉，多奢華的體驗

▲大眾湯，一天一組客人獨享

／Behind The Scenes／

這組拍攝照片我自己很喜歡，想分享一下背後故事。拍攝時間是正中午的陰天，光線有點平，比較無法表現出月桃涼茶的沁涼感與甜點的晶瑩剔透，加上我希望光線是能帶有一些角度的，所以我使用攝影燈 Profoto B10 來創造光線，同時藉由參數設定讓植物亮度不會過曝以取得較好平衡，鏡頭則是使用 Zeiss Milvus 50mm f1.4。

「水之巡禮」

「草花散策」是我自己很喜歡的晨間活動，這回他們針對專案再推出了特別設計的水生植物版草花散策。真沒想到來了那麼多次，竟在水之庭園裡還有能讓我感到新鮮的植物導覽路線！這也才知道原來虹夕諾雅 谷關有庭師會專門挑選園區植物進行栽種，而且，只要經過一定大小的樹木，都需提報讓日本星野集團總部審核看樹種是否符合現地的整體性，這點讓我蠻佩服，果然是：魔鬼藏在細節裡啊！

▲讓人收穫豐富的水生植物導覽

導覽結束後來到西式涼亭，在清風流水的優美環境裡，手作專屬的水生植物生態瓶，成為此行的最佳紀念品，放在家裡每次看到了，就會微笑想起在這的美好。

▲水生植物生態瓶的手作體驗

▲每次來虹夕諾雅 谷關都能有新鮮的手作體驗

▲獨一無二又有紀念性的旅行禮物

「活力水行」

換上泳裝置身被大自然環抱的露天泳池，跟著調息伸展來感受水中的重力解放及山泉的涼爽，鍛鍊肌肉、調節體溫還能幫助夜間好眠！

▲在清涼的露天泳池做伸展，很療癒（圖／星野集團提供）

主軸 3：注入身心能量

「SPA 《調》療程」

造訪第 6 次，終於有機會來體驗這裡的 Spa。公共空間沒意外的我很喜歡，尤其是多邊大窗景的綠意舒心，搭配室內燈光與藝術品，好有質感，療程結束後，可選款茶坐在這裡好好放鬆。

▲攬翠，絕美

▲療程結束後，可挑選一款喜愛的茶

按摩室以日本茶室為設計靈感，從進門開始就很有明暗劇場感，是種曲徑通幽處的禪風。會先帶至臨窗賞景的一方小格，試聞挑選精油味道，日本星野集團總部挑的這三種味道都很舒服。專案提供的「調」精油療程，使用日式與中式融合手法，疏通全身經絡來幫助氣血循環，讓身體獲得深層放鬆與休息，果然沒多久我就直達夢鄉，太舒服了。

▲三種精油味道都很舒服，讓人有點難抉擇

▲以日本茶室為設計靈感的按摩室

▲融合日式與中式手法，讓人感到深層的放鬆

「活力午餐」

夏日炎炎沒什麼胃口嗎？繼前兩年推出光看就很消暑的冰磚涼麵後，今年虹夕諾雅 谷關針對「沐暑度假村」專案再推出很涼爽的料理：「冬瓜琥珀果凍涼風蕎麥麵」。這份很費工的活力午餐將料理盛裝在冬瓜裡，以消暑解熱的涼性食材來增加食慾，以生冬瓜絲搭配日本蕎麥麵增添爽口感，並使用鮑魚、牡丹蝦、海膽等高級海鮮來補充在夏季中因容易出汗而流失的礦物質，從視覺、口感到營養，方方面面都考慮到了。

▲冬瓜上還雕刻出虹夕諾雅的 Logo

▲海鮮用料豪華，口感清爽，炎夏品嚐好享受

加碼 – 谷茶時間

每日上午 10:30-11:30 在浴後休息區，會以在地飲食文化發想的原創甜品，免費提供給房客，藉此能稍做停留欣賞水之庭園的生態美景，我很喜歡。隨季節變換，之前天氣較涼給的是擂茶，5月1日起換成刨冰，這次又研發新口味「桂檸松葉刨冰」，底層是五葉松煉乳，再灑上五葉松粉，最後淋上桂花檸檬醬，味道相當清新雅緻！

▲每次刨冰都有讓人期待的新口味

▲在如此優美環境的裡吃冰，實在幸福

那日泡完大眾湯，我坐在外頭屋簷下聽著雨聲感到好放鬆，頓時有個感動，好謝謝有這麼一群人，願意絞盡腦汁，為的只是讓每位造訪客人都能獲得屬於自己的美妙時刻！

▲每回造訪都要一日多泡

/ Info. /

「沐暑度假村夏季二泊專案」

■預約期間：2022 年 5 月 1 日~2022 年 9 月 30 日

■預約費用：26,250元／2 位（含稅但不包含：服務費、住宿費、第二天早餐、第二天晚餐、第三天早餐）

■預約費用包含內容：水滴餅及冷泡梨山茶（一次）、會席料理及與風晚酌（一次） 、活力水行（一次）、沁心手洗愛玉（一次）、 溫泉包場時刻（一次）、SPA「調」療程（一次）、水之巡禮（一次）、活力午餐（一次）、虹夕諾雅 谷關團扇兩只

■預約：一日限定一組（2 位），官方網站訂房預約（於入住前七天的中午 12:00 截止預約）

■ 預約對象：僅限入住飯店的客人

*預約此專案需先預約三天兩夜之訂房。

虹夕諾雅 谷關

官網

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！