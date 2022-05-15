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奧斯塔羅12星座一周運勢0516-0522　天秤合作多，賺錢機會增加

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220516-0522奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，也有望進點新案子，工作上會有突破。

TOP2：獅子座愛情運最旺！兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢，另外若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：將自己與同事之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意。

2.雙魚座愛情運需要留意：面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是大上許多，這樣不平衡的狀況將影響下周的感情生活。

3.雙子座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

牡羊座

整體運勢★★
牡羊朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生。

愛情運勢★★
兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易往另一半的心裡面去。

事業運勢★★★
學事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★★
正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

金牛座

整體運勢★★★★
金牛朋友行動力提高許多，過往不想解決的事情也將在下周有解決的機會，要好好把握，也要避免只有三分鐘熱度的狀況發生。

愛情運勢★★★★★
雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通，所以要好好把握。

事業運勢★★★★★
學事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，也有望進點新案子，工作上會有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

雙子座

整體運勢★★★
雙子朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★
雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★
學事業方面，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作開始面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍喘息一下。

金錢運勢★★
偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來，有種拒絕外在溝通管道的感覺存在。

愛情運勢★★★
面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此，彼此的互動有了差異與產生懸殊。

事業運勢★★
學事業方面，將自己與同事之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意。

金錢運勢★★★
金錢支出變多，比較多是偏向家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

獅子座

整體運勢★★★★
獅子朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高，讓周遭朋友對於你感到安心許多。

愛情運勢★★★★★
兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場。

事業運勢★★★★
學事業方面，踏實的工作態度也立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周也有望稍來些好消息，要好好把握。

金錢運勢★★★★
正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多多留意，下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

處女座

整體運勢★★
處女朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，連帶產生對自我的疑慮也影響到了工作。

愛情運勢★★★
雙方溝通度下降，連帶信任感也下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。

事業運勢★★★
學事業方面，有許多的想法但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，建議投資或是小賭方面要少接觸。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。

愛情運勢★★★★★
面對情感，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業運勢★★★★
學事業方面，成功的機會提高，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友，也建議可以行動。

金錢運勢★★★★★
正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢，另外若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

天蠍座

整體運勢★★★
天蠍朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣。

愛情運勢★★★
情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯，且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，這樣的狀況也就導致雙方容易起口角，雖然爭執皆會和平解決，但還是要多加注意。

事業運勢★★★
學事業方面，開始懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己適應更好之外，也能讓自己避免和同事之間的惡性爭執，另外需注意下周小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★
偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，所以進了財就要好好守住。

射手座

整體運勢★★★
大環境的不穩定，讓射手朋友感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★
異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，也開始感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不再如此強烈，在面對事情上會較被動，奧斯建議還是要主動些，否則被動的狀況將會影響許多後續狀況。

愛情運勢★★
對於情感稍微產生逃避的想法，或許是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

事業運勢★★★★
學事業方面，顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致在處理事情或面對問題時都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

水瓶座

整體運勢★★★★★
水瓶朋友下周強烈的自信，將暗示成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得。

愛情運勢★★★★
成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議好好享受難得可貴的甜蜜時間，單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表示心意。

事業運勢★★★★★
學事業方面，過去的努力有望開始獲得回報，也讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友多努力些，下周有機會拿到還不錯的單。

金錢運勢★★★★★
正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報。

雙魚座

整體運勢★★
雙魚朋友呈現較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己感到不是很愉悅，這樣的狀況有一部份是自我的壓力，讓你漸漸在下周顯得有點吃力，稍稍的無法負荷了。

愛情運勢★★
面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是大上許多，這樣不平衡的狀況將影響下周的感情生活。

事業運勢★★
學事業方面，即使是早已習慣的工作內容，也存在著力不從心的狀況，工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩燥，奧斯建議下周要多點耐心，不要讓情緒影響到自己。

金錢運勢★★
整體財運不佳，下周要盡量避免支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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