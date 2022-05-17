說・流行／MARNI在日本超火！日妞排隊搶編織吊床包、菜籃包

記者王則絲／台北報導

宣布即將與UNIQLO推出聯名系列的義大利小眾精品MARNI，在台灣還有些冷門，不過近年在日本可說是火爆了！MARNI推出的MARNI MARKET系列，是透過傳統手工編織手法，將鮮豔顏色的材質面料製作成一系列條紋、格紋等圖騰設計的單品，尤其是該系列的「菜籃包」、「吊床包」，現在日妞根本人手一個。

▲首度與UNIQLO推出聯名系列MARNI，在日本相當火紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



MARNI由Consuelo Castiglioni與丈夫Gianni Castiglioni於1994年在米蘭創立，在同樣發跡義大利的PRADA、GUCCI等一線品牌的競爭下，依然在時尚圈穩固立足一席之地。

MARNI的招牌設計概念，簡單來說就是鮮明的印花風格，藝術感的圖騰、撞色、混搭、花卉或立體元素，都是組成MARNI的要件。而要說到讓MARNI一舉成名的爆款，就不能不提到「風琴包」（Trunk），被劉詩詩、高圓圓⋯⋯等女星一背瞬間爆紅，因此MARNI可說是風琴包的始祖，且現在依然是MARNI相當經典的款式。

▲MARNI經典的風琴包。（圖／翻攝自IG@marni）



不過現在MARNI MARKET系列聲量超過風琴包，成為品牌新的當家花旦。與一般系列不同的是，MARNI MARKET系列為MARNI與哥倫比亞當地工匠長期合作的項目，每一款包包都是由哥倫比亞工匠親手製作而成，體現MARNI對保護傳統手工藝的價值延續，以及對當地社區的支持，不只是產品好看，更多了一層溫暖慈善意義。

正好，MARNI MARKET甫在5／10～5／15於日本表參道開設快閃店，現場排隊與搶購的熱潮足見MARNI在日本的名氣。日妞們主要瘋搶的款式包括以傳統哥倫比亞吊床為靈感設計的「吊床包」，如同菜籃子一樣的「菜籃、提籃包」、金屬提把手提包，此外，「絲巾包」也是焦點單品，如果是第一次入手MARNI的話，便可以從價位較低的絲巾包下手。

▲日妞瘋搶的MARNI MARKET系列吊床包、手提包。（圖／翻攝自IG）



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