fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／MARNI在日本超火！日妞排隊搶編織吊床包、菜籃包

>

記者王則絲／台北報導

宣布即將與UNIQLO推出聯名系列的義大利小眾精品MARNI，在台灣還有些冷門，不過近年在日本可說是火爆了！MARNI推出的MARNI MARKET系列，是透過傳統手工編織手法，將鮮豔顏色的材質面料製作成一系列條紋、格紋等圖騰設計的單品，尤其是該系列的「菜籃包」、「吊床包」，現在日妞根本人手一個。

▲Marni Market系列。（圖／翻攝自IG）

▲首度與UNIQLO推出聯名系列MARNI，在日本相當火紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

MARNI由Consuelo Castiglioni與丈夫Gianni Castiglioni於1994年在米蘭創立，在同樣發跡義大利的PRADA、GUCCI等一線品牌的競爭下，依然在時尚圈穩固立足一席之地。

MARNI的招牌設計概念，簡單來說就是鮮明的印花風格，藝術感的圖騰、撞色、混搭、花卉或立體元素，都是組成MARNI的要件。而要說到讓MARNI一舉成名的爆款，就不能不提到「風琴包」（Trunk），被劉詩詩、高圓圓⋯⋯等女星一背瞬間爆紅，因此MARNI可說是風琴包的始祖，且現在依然是MARNI相當經典的款式。

▲MARNI風琴包。（圖／翻攝自IG）

▲MARNI經典的風琴包。（圖／翻攝自IG@marni）

不過現在MARNI MARKET系列聲量超過風琴包，成為品牌新的當家花旦。與一般系列不同的是，MARNI MARKET系列為MARNI與哥倫比亞當地工匠長期合作的項目，每一款包包都是由哥倫比亞工匠親手製作而成，體現MARNI對保護傳統手工藝的價值延續，以及對當地社區的支持，不只是產品好看，更多了一層溫暖慈善意義。

正好，MARNI MARKET甫在5／10～5／15於日本表參道開設快閃店，現場排隊與搶購的熱潮足見MARNI在日本的名氣。日妞們主要瘋搶的款式包括以傳統哥倫比亞吊床為靈感設計的「吊床包」，如同菜籃子一樣的「菜籃、提籃包」、金屬提把手提包，此外，「絲巾包」也是焦點單品，如果是第一次入手MARNI的話，便可以從價位較低的絲巾包下手。

▲Marni Market系列。（圖／翻攝自IG）

▲Marni Market系列。（圖／翻攝自IG）

▲日妞瘋搶的MARNI MARKET系列吊床包、手提包。（圖／翻攝自IG）

►說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

說・流行／北歐小眾牌Totême連楊冪也愛　Logo絲巾、襯衫誰穿誰高級

關鍵字：

說流行, MARNI, MARNI MARKET, 編織包, 吊床包, 菜籃包, 條紋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

雨下不停！營養師曝「4類袪濕食物」多吃，幫助排除體內濕氣

雨下不停！營養師曝「4類袪濕食物」多吃，幫助排除體內濕氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你 值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣 王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛 痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點 《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲 第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」 誰說小包一定廢？10款「迷你精品包」時髦又耐裝　BV這款超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面