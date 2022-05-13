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孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿香奈兒今年春夏系列羊毛斜紋軟呢露肚上衣55,800元，短裙65,700元，同款長裙92,200元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸日前曬出香奈兒（CHANEL）春夏新裝，她身穿黑色羊毛斜紋軟呢半截式深V上衣，搭配相同材質的黑裙，大露平坦小腹與纖腰，讓郭台銘夫人曾馨瑩留言：「太美，太辣。」本季她不只打包這套要價逾10萬元的服裝，還一連掃了數個當季包，昨po出一張衣架掛滿香奈兒包的照片，被網友暱稱為「香奈兒樹」，總值上百萬元。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸將香奈兒包掛成「香奈兒樹」，加上推車上的大包至少有8個香奈兒包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

身為時尚愛快手，各大精品的話題新鮮貨總會在孫芸芸身上搶先出現，香奈兒是她的愛牌之一，她隨手一張靜物照說明她的確是品牌大戶，她在衣架與推車上至少放了8款香奈兒包，羨煞粉絲們，戲稱孫芸芸是「香奈兒大富翁」。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒本季主打的大型CHANEL 22 包，175,000元。（圖／香奈兒提供）

孫芸芸在「香奈兒樹」上垂掛型口蓋包、品牌春夏主打的大型CHANEL 22 包、2個小羊皮愛心形包，有趣的是清一色都是黑與白色，可見這兩種經典不敗的色彩是她的心頭好，特別是158,600元的愛心造型包模樣可愛，她將黑與白色款全納入收藏。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲香奈兒小羊皮愛心形包黑色款，158,600元。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

孫芸芸, 香奈兒, CHANEL

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