侯佩岑搶逛「FENDACE」挑520禮物　虧老公太樸素：有印花會嚇一跳

記者鮑璿安／台北報導

Fendi與VERSACE換位設計的大作「FENDACE」系列上市，於今（13日）請到侯佩岑、王柏傑和艾怡良搶先演繹，出席台中新光三越的FENDACE快閃主題店，侯佩岑直呼每件單品都像是收藏品，錯過就買不到了。至於520情人節將至，要買什麼給另一半？侯佩岑笑虧老公：「我先生比較樸素，看到一點點花樣就會嚇一跳。」

▲侯佩岑以 FENDACE系列印花半露肩洋裝亮相 。（圖／品牌提供）

侯佩岑以 FENDACE系列印花半露肩洋裝亮相，當中充滿FF Logo與VERSACE的巴洛克華麗圖騰，讓侯佩岑直言：「竟然可以有兩大時尚設計結合，看了好過癮。」她喜愛狂野與活潑的氛圍，更強調系列中的包款是最先要入手的，像是Peekaboo包款，換上VERSACE圖騰很有異國風。

至於要挑選什麼單品送給先生？侯佩岑秒答，因為先生造型比較樸素，看到花樣會嚇一跳，不過系列也有全黑的低調設計可以考慮。母親節剛過去，侯佩岑也透露，當天老公跟小孩趁自己還沒睡醒時就偷偷綵排了歌曲，「用歌聲把我叫醒，很可愛。」

▲王柏傑、艾怡良難得挑戰繽紛的印花造型 。（圖／品牌提供）

王柏傑難得穿著短褲出席活動，鮮少換上如此華麗的印花造型，讓他有種休閒時尚感，也難掩「赤裸」，王柏傑表示：「我私下衣櫃就是黑白灰，但我其實很喜歡在工作穿出於私下不同的感覺。」

艾怡良以印花合身展現火辣曲線，她認為非常有態度，甚至語出驚人表示：「我有想過穿這樣遛狗，因為最近都待在家，但我們不要被規則束縛。」同時她也大讚腳上的印花First高跟鞋實在太好穿，「工作人員一直讓我休息坐一下，我真的不用休息，這雙太好穿了。」自招自己其實是鞋控，看到舒服修飾腳型的鞋子就會被吸引。

▲日本最帥星三代UTA內田雅樂也來到FENDACE 台中期間主題限定店；FENDACE膠囊系列 Peekaboo ISeeU Medium 。（圖／品牌提供）

Fendi 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones指出：「與其說是合作，不如說是換位設計，最重要的是，這是基於兩個品牌的情誼之上。短暫分開之後再聚首，是件多美好的事，也是歌頌對我帶來莫大啟發的女性。」簡單來說就是Kim Jones 與 Sylvia Venturini Fendi 用他們眼中的 Versace 進行設計，而 Donatella Versace 則是翻玩巧思，為 FENDI 打造全新造型。手袋更是本次一大亮點，Fendace Peekaboo 和 Baguette 等包款換上新裝，注入絲巾綁帶以及美杜莎頭像徹底混血；另針對新款Nano Fendigraphy、FENDI First也有新印花。