Somi對尬李鐘碩招牌長腿沒輸！「超短迷你裙」曬驚人美腿比例

記者王則絲／台北報導

上個月才在台灣高雄登場的PRADA Tropico快閃店，於近日原封不動的搬到韓國，韓國快閃店活動上，邀請到男星李鐘碩、Somi（全昭彌）、金珉周、金娜英⋯⋯等藝人一同搶先逛。許久沒公開露面的李鐘碩，不負眾望以帥氣皮衣造型、並祭出招牌長腿亮相，一旁的Somi不甘示弱，超短迷你裙大曬修長美腿，與李鐘碩對尬。

▲李鐘碩穿著皮衣帥氣現身PRADA活動。（圖／翻攝自IG@jongsuk0206）



李鐘碩在即將上映的驚悚電影《魔女2》中，突破性飾演可怕的殺人魔角色，且今年還有與潤娥搭檔的新劇《Big Mouth》將播出，作為退伍後的新作品，備受大家關注。

李鐘碩穿著靛藍色的皮革短袖襯衫，搭配相襯的藍色三角包現身，下身則以低調的直筒西裝褲收尾，一雙招牌長腿立現，手插口袋的模樣簡直帥翻。

▲Somi一個轉身腿長超驚人。（圖／翻攝自IG@somsomi0309）



同場出席的Somi展現一貫的性感華麗，以短版上衣搭配紅色迷你裙，中空露出螞蟻纖腰，視線向下一看，更曬出整雙逆天美腿，裙襬甚至短到露出黑色底褲，性感韻味噴發，172身高黃金比例不愧對「人間芭比」的稱號，驚人的腿長對尬李鐘碩的歐爸長腿一點都不遜色。

▲模特兒Irene Kim、女團IZ*ONE成員金珉周也現身出席。（圖／翻攝自IG）



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