fb ig video ETtoday search mobile

掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

>

▲▼中醫落髮對策。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲落髮年紀下修，不少人或多或少都有落髮困擾。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人有一半以上都有落髮困擾，除了本身體質之外，像是壓力、荷爾蒙改變都是主要原因，但是等到落髮已嚴重再補救已經太遲，韓系頭皮護理專家呂攜手中醫師杜丞蕓提出各族群的存髮策略，將存髮融入生活習慣中，才是養髮的根本之道。

▲▼中醫落髮對策。（圖／Unsplash、Pixabay）

#壓力爆棚青壯年

無論是剛出社會的新鮮人或是處於高壓的主管，甚至是面臨結婚、買房、生還等各種壓力的青壯年們，中醫師分享，這群人最常面臨壓力大、作息不穩定，導致的內分泌失調、身體氣虛、血虛及肝血不足，因而皮脂腺分泌增加，產生油頭、頭皮屑，而氣血疏導失常，則會有嚴重落髮症狀。

中醫師建議，首先可從飲食方面下手，必須忌口油炸、鹹膩、重口味、菸酒等刺激性食物外，也可以選擇養髮小零嘴如堅果類、杏仁茶、芝麻糊、紅棗乾、龍眼乾等。再搭配頭皮用品，直接頭皮側、後、上針三穴位做按摩各30秒，不但可以有效補水控油更能緩解落髮問題。

▲▼中醫落髮對策。（圖／Unsplash、Pixabay）

#疲憊產後媽媽

媽媽們經歷懷孕、生子，賀爾蒙改變以及生產失血、疲勞、壓力及焦慮的等身心靈狀態的劇烈變化，中醫師分享，生產後對女性身體變化影響很大，跟產前的頭皮保養必須有所區別，補氣、養血，穩固頭皮停止落髮尤為重要。

中醫師建議，可以多補充含鐵、含鋅的食物，牛肉、菠菜、番茄等，或是可以料理花生玉米排骨湯、何首烏當歸雞湯來補血，適量選用海鮮食材來補鋅。另外洗髮可使用含有人蔘、栗子內殼、五味子提取物的髮品，針對頭皮、髮根做滋補，也可以按壓角孫穴、率谷穴、風池穴、翳風穴、太陽穴五處，不但可以活血、防脫髮、還可以有效強化髮根。

▲▼中醫落髮對策。（圖／Unsplash、Pixabay）

#熟齡更年期

進入熟齡、更年期，熟齡族最常面臨的狀況總是，髮線變高、落髮、頭皮乾澀、出油頭皮味、頭髮變細或變白等問題，中醫師分享，面對這群代謝變慢、身體機能變差的族群，食補相當重要，建議要從營養含量高的內臟跟魚肉開始，另像是堅果、紅棗龍眼茶、黑白芝麻糊可以增加頭皮健康。

針對熟齡族群的頭皮按摩，可強化頭頂的四神聰穴及百會穴，洗髮後輕輕按壓，不僅可活絡氣血，更能增強記憶力。

關鍵字：

落髮, 掉髮, 對策, 中醫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準

天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準

TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V　周子瑜清純打扮惹人愛

TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V　周子瑜清純打扮惹人愛

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級 72歲王薇薇最新模樣曝光！「液態緊身裙」露緊緻肌膚如少女 康是美14日開賣「唾液快篩」！每店限量20盒、30間販售門市曝光 星巴克5／11起「不限金額」買一送一　還有連續24天抽獎「現賺一杯」 伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用 網友激推7款「微型投影機」小家庭好適合！超多功能，露營也可以用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面