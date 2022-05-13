掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

▲落髮年紀下修，不少人或多或少都有落髮困擾。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人有一半以上都有落髮困擾，除了本身體質之外，像是壓力、荷爾蒙改變都是主要原因，但是等到落髮已嚴重再補救已經太遲，韓系頭皮護理專家呂攜手中醫師杜丞蕓提出各族群的存髮策略，將存髮融入生活習慣中，才是養髮的根本之道。

#壓力爆棚青壯年

無論是剛出社會的新鮮人或是處於高壓的主管，甚至是面臨結婚、買房、生還等各種壓力的青壯年們，中醫師分享，這群人最常面臨壓力大、作息不穩定，導致的內分泌失調、身體氣虛、血虛及肝血不足，因而皮脂腺分泌增加，產生油頭、頭皮屑，而氣血疏導失常，則會有嚴重落髮症狀。

中醫師建議，首先可從飲食方面下手，必須忌口油炸、鹹膩、重口味、菸酒等刺激性食物外，也可以選擇養髮小零嘴如堅果類、杏仁茶、芝麻糊、紅棗乾、龍眼乾等。再搭配頭皮用品，直接頭皮側、後、上針三穴位做按摩各30秒，不但可以有效補水控油更能緩解落髮問題。

#疲憊產後媽媽

媽媽們經歷懷孕、生子，賀爾蒙改變以及生產失血、疲勞、壓力及焦慮的等身心靈狀態的劇烈變化，中醫師分享，生產後對女性身體變化影響很大，跟產前的頭皮保養必須有所區別，補氣、養血，穩固頭皮停止落髮尤為重要。

中醫師建議，可以多補充含鐵、含鋅的食物，牛肉、菠菜、番茄等，或是可以料理花生玉米排骨湯、何首烏當歸雞湯來補血，適量選用海鮮食材來補鋅。另外洗髮可使用含有人蔘、栗子內殼、五味子提取物的髮品，針對頭皮、髮根做滋補，也可以按壓角孫穴、率谷穴、風池穴、翳風穴、太陽穴五處，不但可以活血、防脫髮、還可以有效強化髮根。

#熟齡更年期

進入熟齡、更年期，熟齡族最常面臨的狀況總是，髮線變高、落髮、頭皮乾澀、出油頭皮味、頭髮變細或變白等問題，中醫師分享，面對這群代謝變慢、身體機能變差的族群，食補相當重要，建議要從營養含量高的內臟跟魚肉開始，另像是堅果、紅棗龍眼茶、黑白芝麻糊可以增加頭皮健康。

針對熟齡族群的頭皮按摩，可強化頭頂的四神聰穴及百會穴，洗髮後輕輕按壓，不僅可活絡氣血，更能增強記憶力。