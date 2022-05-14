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蠟燭也能補充！美妝生活「補充包」盤點，保養也能愛地球

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▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

▲挑選補充包產品，愛美同時一起愛地球。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

生活中充滿選擇，我們會挑選護膚與香氛產品的成分、質地、氣味，讓每一個選擇都幫助我們更加貼近理想中的生活樣貌。在繁多選擇中也可以邁向綠色生活，像是挑選補充包產品，取代購買完整包裝品，減少資源消耗，讓我們一起從日常選品做起吧！
 

▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

L:A BRUKET 香氛蠟燭補充包（黑橡木），260g，1,500元。彷彿置身於北歐森林般，營造平靜放鬆的環境氛圍。

L:a Bruket 香氛蠟燭採用有機大豆蠟製成，手工填充於琥珀色的玻璃杯中，同時推出市面上少見的「香氛蠟燭補充包」。當香氛蠟燭燃燒完畢之後，使用微波爐或隔水將香氛蠟燭補充包加熱，並將液態蠟倒入蠟燭杯中，靜待 2 小時讓蠟燭變硬並修剪燭芯即可使用。

▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

▲NEOM NEOM 舒緩恬睡精油 30ml，1,850元。 富含純淨清甜的英國薰衣草，搭配甜羅勒、茉莉等 19 種天然精油，是一款如天堂般放鬆的香氛配方。

NEOM 推出 30ml 大容量精油，可填充至原有 10ml 精油瓶內，更便於攜帶使用；另也可將精油加入 NEOM 療癒香氛機 MINI 中，時刻打造完美療癒感受。

▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist 身體沐浴露補充包（洋甘菊/佛手柑/玫瑰）， 500ml，800元。 如凝膠般質地溫和，潔淨皮膚同時也留下優雅清香。

澳洲墨爾本高科技植萃保養 Grown Alchemist，體現對世界更好的生活方式，2022 年全新推出植萃潔淨洗沐系列補充包，包裝以 100% 可回收材料製成，較傳統塑膠瓶減少 45% 的塑膠使用量。

▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

▲rahua 神奇核果豐盈洗髮精補充包 280ml，1,100元、潤髮乳補充包 280ml，1,200元。含檸檬草、綠茶、薰衣草、尤加利等成分，去除頭皮多餘油脂，協助秀髮維持豐盈清爽感。

尊崇源自於亞馬遜雨林的珍貴植物力量，rahua 將環境永續視為奢華的最高標竿，推出多款洗髮和潤髮補充包。補充包外包裝採用 60% 可分解的植物纖維打造、減少 90% 塑料使用，延長原本空瓶的使用時限，同時減少運送時所產生的碳足跡。

▲▼美妝補充包。（圖／品牌提供）

▲uka 甦醒洗髮露補充包 300ml，900元、潤髮乳補充包 300ml，1,250元。添加髮芯賦活素，調合迷迭香、薰衣草、香橙、檸檬等香氣，聞起來清新宜人。

日本東京全方位沙龍品牌 uka，髮品補充包系列由甘蔗衍生物製作而成，大幅降低包裝中的塑料比例，採用對地球環境更加友善的包裝方式，實踐永續綠色理念。

關鍵字：

美妝, 保養, 補充包

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