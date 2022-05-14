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LV把行李箱「變軟」、滑板有背帶！截肢女模走2023早春秀　氣場超強大

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▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春秀，在加州索爾克生物研究所登場。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在加州聖地牙哥的索爾克研究所舉辦2023早春大秀，從模特兒到服裝、包款都亮點滿滿，非裔比利時歌手Lous and the Yakuza穿著極具份量的洋裝開場、截肢女模Lauren Wasser氣場強大的走上伸展台，而眾所矚目的手袋，可見經典行李箱「變軟」成為日常包款，很有爆款相，還有模特兒抱著滑板，仔細一看，竟然附了專屬背帶。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲截肢女模Lauren Wasser穿著帥氣的褲裝走秀。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲開場的模特兒是歌手Lous and the Yakuza，穿著很有份量的洋裝。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲滑板加了皮革背帶、從行李箱得來靈感的新包款，都是2023早春亮點。

早春大秀總是由公布地點揭開序幕，此次選在由建築大師Louis Kahn於1965年打造的索爾克生物研究所（Salk Institute）舉辦，一棟棟樓房俐落而對稱，而且每年春分及秋分，夕陽的光線會正好照耀在建築群中央的小渠道上，令人驚嘆，LV辦秀的時間雖不落在這兩個節氣，但2023早春時裝秀仍在日光的變化中，增添了更多節奏與韻味。

▲LV 2023早春秀。（圖／翻攝LV IG）

▲洋裝的披風曳地，很有效果。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲短上衣露出腰際、繫上腰帶，更凸顯線條。

LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere的手法總是很有力量，未來感、女戰士、寬闊的肩線，塑造出充滿個性的LV女郎，2023早春從很有戲劇效果的洋裝開場，腰間雖有荷葉剪裁，但絕不是柔美的那一種，接著褪去了厚實，方形輪廓的短上衣露出腰間，同時在「裸腰」上繫著腰帶，讓模特兒的川字肌更顯眼。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲垂墜感與硬挺線條，如希臘女神與戰士的結合。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲服裝上的印花，正是2023早春秀舉辦的地點「索爾克生物研究所」。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV女裝總是充滿個性，感受到女性的另一面。

服裝硬挺的線條與垂墜感十足的皺褶，宛如希臘女神與戰士的結合，貫穿著整個系列，索爾克生物研究所染上橘與黃的太陽色調，成為洋裝上的圖案，讓辦秀地點不僅是場地，也與服裝深刻連結。除此之外，街頭感也悄悄注入系列中，模特兒抱著滑板，一派自在，細看發現滑板竟有皮革背帶，潮度再升一級。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV女裝也有滑板了！竟還加了皮革背帶，方便又時髦。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲經典行李箱「變軟」成為實用的日常包款，有多種材質。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲行李箱是不少包款的靈感來源。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲銀色金屬感的圓桶包，除了一般尺寸，還有加大版。

包包總是焦點，行李箱、金屬感是兩大元素，將經典行李箱「變軟」、保留邊框的款式，有多種材質，例如Monogram帆布、丹寧、光澤皮革等等，並有不同尺寸，實用性很強；圓桶包除了以銀色金屬感的皮革展現新貌，還加碼放大版，當成旅行袋也很夠用；精裝書一般的手拿包，是另一個有趣亮點，而不少包款加上彩色圓點，有著活潑又寫意氣氛。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲精裝書一般的手拿包有趣又有氣質，令人會心一笑。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲像是隨意畫上的彩色圓點，讓包包更有特色。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲各式包款令人眼睛一亮。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲2023早春的鞋款很有特色。

除了服裝系列一定要仔細欣賞，多名模特兒也很有來頭，開場是非裔比利時歌手Lous and the Yakuza，即將在歐洲巡迴演出的她，先到了南加州驚喜走LV秀，到了大秀中段，曾經叱吒秀場，近年較少走台步的俄羅斯精靈超模Sasha Pivovarova，穿著藍與咖啡拼接短洋裝上陣，令人眼睛一亮。

▲LV 2023早春秀。（圖／翻攝LV IG）

▲歌手Lous and the Yakuza穿著洋裝開場。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲曾經叱吒秀場的精靈超模Sasha Pivovarova再度走上伸展台。

而整場秀中最令人動容的，當屬美國女模Lauren Wasser，光看她走在伸展台上，沒有什麼異樣，當視線往下，才會發現她的一雙黃金義肢，2012年因為使用衛生棉條，感染金黃色葡萄球菌引發中毒性休克症候群，失去了右腿，2018年又因一些併發的原因將左腿也截肢，雖然經過低潮，但她並未因此放棄，持續原本的模特兒事業，也為LV的2023早春秀，帶來更多正面能量，如同南加州的陽光。

▲LV 2023早春。（圖／品牌提供）

▲Lauren Wasser雖然失去了雙腿，但黃金義肢讓她更有氣場。

►直播／LV旅行團出發！飛到南加州的「研究所」看2023早春秀

►CHANEL球拍包、安全帽提袋超萌！「蒙地卡羅度假秀」亮點揭曉

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 2023早春, Sasha Pivovarova, Lauren Wasser, Lous and the Yakuza

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