楊冪「下半身失蹤」視線直逼臀下　加碼激短「眉上瀏海」瞬間逆齡

記者王蓁蓁 / 台北報導

大陸女星楊冪以多部大火陸劇站穩一線女神地位，經常穿著華麗禮服亮相的她，近日罕見以居家造型為《GLASS》中文版雜誌拍攝大片，接連用招牌大長腿演繹多套休閒服裝，其中一套「下半身失蹤」造型，楊冪也不忘耍辣，以透膚絲襪包覆性感美腿，一抬腿視線直逼臀下，惹人無限遐想，另外她還悄悄戴上「眉上瀏海」髮片，逆齡模樣讓不少粉絲驚呼：「根本少女」！

不同於過往的精緻裝扮，楊冪這回登上《GLASS》中文版雜誌5月號封面，在充滿居家感的鏡頭下，楊冪先是穿著U字型背心搭配FENDI米白色Oversize外套，下身則是以短到不行的短褲秀出傲人美腿，楊冪更在擺拍之際大膽抬腿，直接讓視線直逼臀下，搔得粉絲們心癢癢，類似「下衣失蹤」方式，楊冪也有用寬鬆白T來演繹，只見她加碼代言品牌CALZEDONIA的黑色透膚絲襪，帶貨之餘讓原先就筆直的長腿修飾得更加纖瘦，輕鬆在舒適氛圍中散發出性感姿態。

換套造型，楊冪穿上Stella McCartney與迪士尼聯名的超Q米奇套裝，襯衫刻意只扣上面兩顆扣子展現小心機，藉由舉手姿勢小露腰身，整體比例看起來更為修長，另外，楊冪也以深色牛仔褲搭配正夯的LOEWE小背心詮釋春夏氛圍，褲裝高腰剪裁讓她就算下身包緊緊，一雙大長腿照舊不容忽視，加上激短眉上瀏海瞬間逆齡，慵懶的空靈模樣，讓畫面一曝光就備受好評。

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