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減重必看！營養師希臘優格大揭密，學會「看成分表」很重要

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▲▼希臘優格聰明吃。（圖／Unsplash）

▲營養師教你聰明吃希臘優格。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少減重人士都喜歡吃希臘優格，希臘優格和一般優格究竟有何不同呢？營養書朱瑞君在臉書專頁分享，希臘優格其實熱量並沒有比較低，但蛋白質和鈣質卻一是一般的2倍左右，鈉含量更少，但是挑選時仍有幾點要注意，以免吃下更多熱量。

▲▼希臘優格聰明吃。（圖／Unsplash）

希臘優格是什麼呢？營養師朱瑞君表示，相比傳統優格，會在凝乳形成後過濾、離心，並且排除凝乳中的乳清液體，因為這步驟，質地和傳統優格相比也較濃，且含有更多的蛋白質量，大約4公升的牛奶才製造出1公升的希臘優格。

希臘優格之所以為減重者熱愛，是因為蛋白質和鈣含量大約都是一般優格的2倍左右，鈉含量更少，吃起來口感濃密黏滑，更能增加飽足感，雖熱量並沒有比較低，但勝在一口吃下能補充更多所需營養。

營養師也提醒，因為製作希臘優格需要較高的成本，許多廠商會添加增稠劑來增加濃稠的口感，藉此省去過濾的步驟，像是額外加入鮮奶油、洋菜粉或異麥芽寡糖，而無形中吃進更多熱量。

因此在挑選希臘優格時，不要只注意到「希臘」兩個字，不妨多花5秒翻到背面看一下成分表，建議選擇成分簡單，且有標示所用的菌種，不添加其他加工物，才不會越吃越胖。

▲▼希臘優格聰明吃。（圖／Unsplash）

營養師也提及，標榜無添加糖的優格其實也含糖，無糖的定義是每100g的固體或半固體所含糖分不超過0.5g，即可宣稱為無糖產品。但因為乳汁裡本身所含的天然乳糖含量，超過規定的0.5g，因此只能宣稱為「無添加糖」的產品。而天然的乳糖對於人體其實好處多多呢！

▲▼營養師教你吃希臘優格。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

►營養師曝「6種食物」少碰，吃了小心瘦不下來！

關鍵字：

營養師, 希臘優格, 減重, 瘦身

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