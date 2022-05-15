堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉

▲堅果和瓜子都含有豐富的優質蛋白質。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人健康意識抬頭，無論是想維持均衡飲食或增肌減脂，都需要補充足夠蛋白質，營養師余朱青在臉書專頁分享，若蛋白質攝取不足，不只是頭髮指甲易斷、也會常覺得餓，其實不只是雞胸肉，不少食物中也有豐富蛋白質，像是瓜子就是補蛋白質的超強飲食。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

蛋白質除了是皮膚、指甲、毛髮組成的的重要營養素之外，也是肌肉組成的重要關鍵，營養師余朱青指出，一般建議蛋白質攝取量應由體重來計算，大約每公斤體重需要0.8公克的蛋白質，也就是說一位60公斤的人，每天至少要吃48克蛋白質才足夠。

她更分享以上計算方式是針對一般活動量不高的最低蛋白質攝取量算法，若你正在增肌減脂，或是正在發育的青少年或是活動量較高的朋友，可吃到每公斤體重1.2到1.6克的蛋白質才不會不足。

而最簡單的方式，可以利用自己的手掌來計算每天需攝取的蛋白質量，像是每一餐都要吃到一掌心新的豆魚蛋肉類，攝取足夠蛋白質不只能讓身體維持正常代謝，也不怕在減脂時把肌肉當作能量消耗掉。

不少人補充蛋白質都會吃雞胸肉，營養師分享其實海鮮、穀類、乳製品中也有豐富蛋白質，像是一顆蛋就約有7公克蛋白質、180克的虱目魚肚就有40公克蛋白質、400毫升的豆漿也有13克蛋白質、100公克花生更有高達28.8克的蛋白質。

她也提醒蛋白質不足會引起疾病，但是過多也不行，千萬不要為了攝取蛋白質而吃進過多熱量，同時建議最好分散在三餐攝取蛋白質，讓蛋白質的消化吸收更好。

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