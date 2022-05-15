星・變美／伊能靜曝「對抗換季過敏」3大秘訣　減少保養品反而好

▲伊能靜是出了名的凍齡女星，每次分享保養秘訣都被狂讚。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜微博、IG

今年54歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。最近到了換季時節，容易過敏的她也特別分享自己預防換季過敏的小秘訣，包含等居家環境、飲食到保養3大方面，容易過敏的人快跟著她學起來！

她表示自己到了換季的季節，不管是皮膚或呼吸道，都很容易過敏，像是她的皮膚，臉上會容易出現紅血絲，膚色變得不是很勻稱，所以提醒大家在容易過敏的季節或換季時，要提前做好預防的保護工作。

首先，她就提醒過敏原因有2大類，像是隨著溫度的上升，病毒細菌開始加速繁殖，加上灰塵、花粉、蟎蟲等因素，都會誘發過敏；還有冬季時，肌膚已經適應了較低的紫外線環境，而春夏的氣溫升高，紫外線含量也增加，這種改變也會讓我們的肌膚敏感度變高。

＃居住環境＋外出



為了保障生活的環境乾淨整潔，在家可多開窗換氣、清掃房間，她每天還會用除蟎機吸一下床單、床具用品，或是沙發、地毯等布製品，做好除蟎工作，這樣睡覺的時候會更安心。

此外，她也提醒，外出遊玩時要做好物理防護，戴好口罩、遮陽傘、帽子等，來幫助減少灰塵、粉塵和紫外線與皮膚的直接接觸。

＃飲食方面



她建議，可多吃一些新鮮的蔬菜水果，像是蘋果、藍莓、番茄和綠葉蔬菜，盡量避免或減少吃海鮮跟辛辣的食物。此外，她也很推薦吃益生菌，可以幫助提高抵抗力，尤其是家裡有過敏小孩，或是自己是容易過敏的人，在換季容易果敏時，吃益生菌都能提供很好的輔助作用。

＃保養方面



保養上她提醒，外出回家後要注意臉部的清潔，也要選擇溫和的潔顏產品，且減少或不使用去角質這些容易過度清潔的產品。另外，選擇一款能穩定肌膚、修護的保養品也很重要，減少保養品的使用數量，像她在容易過敏的時候就不會用太多的保養品，只會用一瓶兼具抗老、修護、保濕等多種功用的乳霜，不給肌膚太多負擔。

最後她也提醒，固定運動能增加身體的抵抗力，還能提高休息的質量，建議大家養成運動習慣，加上注意以上事項，就能慢慢遠離過敏危機。

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