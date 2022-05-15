名人最愛「黑武士麻辣火鍋」進駐信義新光　初魚新北首店開放訂位

▲不畏疫情，新光三越、宏匯廣場均引進百貨新餐飲，話題仍熱。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因疫情因素，民眾減少外出，各百貨業者來客量減，但餐廳卻出現兩樣情，針對於人流量大的美食街、小吃等，消費者外帶機率高，內用率降低，外食大多轉向至人流量較少、餐食更加精緻的熱門餐廳，在台北饕客與名人圈盛名已久的「黑武士」，5月初於信義新光開首百貨首店，民眾有興趣、詢問度仍高，而6月正式在宏匯廣場登場的初魚，則在開幕前半月就開放訂位，一樣熱門。

▲黑武士店內整體沈穩，有日式精品風，另有景觀包廂。

創立至今已超過四十年的「黑武士麻辣火鍋」，獨特的美味過去只在饕客名人間低調流傳，除了是眾多港台巨星會友的私房愛店之外，更是金馬獎等各大頒獎盛典的指定慶功場所，包括梁朝偉、王菲、孫燕姿、李安、周杰倫都曾是座上賓，近期創店老闆因年事已高加上疫情想休業，目前由八和和牛燒肉專門店團隊接班，開出百貨首店，一時蔚為話題。

▲強調麻辣湯可入口，滑順濃郁。

一般麻辣鍋是採用中藥材、辛香料、牛油為基底的方式，黑武士麻辣湯底使用大量牛肉、牛骨以及大量蔬菜，經過8小時精燉而成，強調口感更為滑順濃郁而不膩口，溫和可「直接喝下肚」，另一個招牌「芋頭排骨鍋」，則是內行人都會一試的鍋底，用雞慢火燉煮出乳白色湯頭，再加入獨門湯底，久煮後的芋頭泥化在湯中帶來微細沙感，口感層層堆疊自有風味。

▲另有特色芋頭排骨鍋與聰明麵。

該店另一個特色就是不賣白飯，因創店老闆早期從麵食起家，來自史記正宗牛肉麵的家族，店內聰明麵看似是樸實簡單的蔥花拌麵，其獨門醬汁讓麵條越嚼越香，也建議消費者別忘了嚐一嚐。黑武士特色老火鍋現已於新光三越信義新天地A9開幕。

▲結合新團隊的燒肉專業背景，肉品選項也不馬虎。

近年在台灣日料界甚為風光的「初魚」，6／1起也正式進駐新北宏匯廣場，以日料結合鐵板燒的方式，開出雙品牌大店，除內用區之外還有4個包廂供消費者用餐，是除了高檔自助餐「饗饗」進駐新北消息傳出後，另一個老饕的熱門話題，目前已開放官網訂位。

▲初魚鐵板燒與日料雙品牌首進新北宏匯廣場，現已開放訂位。

宏匯廣場除初魚之外，7月下旬也將開幕乾杯餐飲旗下的「乾杯」燒肉，以及黑毛屋鍋物新北首店，是新北巿首次兩品牌同框進駐。

▲同間店有鐵板燒與日料可選擇，十足口福。