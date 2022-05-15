fb ig video ETtoday search mobile

名人最愛「黑武士麻辣火鍋」進駐信義新光　初魚新北首店開放訂位

>

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲不畏疫情，新光三越、宏匯廣場均引進百貨新餐飲，話題仍熱。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因疫情因素，民眾減少外出，各百貨業者來客量減，但餐廳卻出現兩樣情，針對於人流量大的美食街、小吃等，消費者外帶機率高，內用率降低，外食大多轉向至人流量較少、餐食更加精緻的熱門餐廳，在台北饕客與名人圈盛名已久的「黑武士」，5月初於信義新光開首百貨首店，民眾有興趣、詢問度仍高，而6月正式在宏匯廣場登場的初魚，則在開幕前半月就開放訂位，一樣熱門。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲黑武士店內整體沈穩，有日式精品風，另有景觀包廂。

創立至今已超過四十年的「黑武士麻辣火鍋」，獨特的美味過去只在饕客名人間低調流傳，除了是眾多港台巨星會友的私房愛店之外，更是金馬獎等各大頒獎盛典的指定慶功場所，包括梁朝偉、王菲、孫燕姿、李安、周杰倫都曾是座上賓，近期創店老闆因年事已高加上疫情想休業，目前由八和和牛燒肉專門店團隊接班，開出百貨首店，一時蔚為話題。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲強調麻辣湯可入口，滑順濃郁。

一般麻辣鍋是採用中藥材、辛香料、牛油為基底的方式，黑武士麻辣湯底使用大量牛肉、牛骨以及大量蔬菜，經過8小時精燉而成，強調口感更為滑順濃郁而不膩口，溫和可「直接喝下肚」，另一個招牌「芋頭排骨鍋」，則是內行人都會一試的鍋底，用雞慢火燉煮出乳白色湯頭，再加入獨門湯底，久煮後的芋頭泥化在湯中帶來微細沙感，口感層層堆疊自有風味。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲另有特色芋頭排骨鍋與聰明麵。

該店另一個特色就是不賣白飯，因創店老闆早期從麵食起家，來自史記正宗牛肉麵的家族，店內聰明麵看似是樸實簡單的蔥花拌麵，其獨門醬汁讓麵條越嚼越香，也建議消費者別忘了嚐一嚐。黑武士特色老火鍋現已於新光三越信義新天地A9開幕。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲結合新團隊的燒肉專業背景，肉品選項也不馬虎。

近年在台灣日料界甚為風光的「初魚」，6／1起也正式進駐新北宏匯廣場，以日料結合鐵板燒的方式，開出雙品牌大店，除內用區之外還有4個包廂供消費者用餐，是除了高檔自助餐「饗饗」進駐新北消息傳出後，另一個老饕的熱門話題，目前已開放官網訂位。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲初魚鐵板燒與日料雙品牌首進新北宏匯廣場，現已開放訂位。

宏匯廣場除初魚之外，7月下旬也將開幕乾杯餐飲旗下的「乾杯」燒肉，以及黑毛屋鍋物新北首店，是新北巿首次兩品牌同框進駐。

▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）▲新光三越、宏匯廣場百貨新餐飲（圖／各業者提供）

▲同間店有鐵板燒與日料可選擇，十足口福。

關鍵字：

黑武士, 信義, 新光三越, A9, 初魚, 宏匯廣場, 黑毛屋, 乾杯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 天秤座3大恐怖特點：外熱內冷，難以靠近他們內心超準 TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V　周子瑜清純打扮惹人愛 「BTS師妹」宮脇咲良撞衫Rosé！她透紗洩纖腰贏了　網：看起來更高級 LV把行李箱「變軟」、滑板有背帶！截肢女模走2023早春秀　氣場超強大 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面