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2022防曬新話題：海洋友善為趨勢、室內也要避免光老化

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▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲防曬做好，才能老得比別人慢。（圖／翻攝自IG/allie_jp、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季即將倒數計時，準備去戶外走走卻又不想曬黑，防曬乳準備好了嗎？越來越多人注意對環境友善的品項，防曬兼具愛海洋，另一方面因疫情關於雖減少出門，但室內的光老化也要好好防備才是！

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 水潤肌純物理戶外防曬乳液，SPF50+/PA++++，80g，800元。

曼秀雷敦推出水潤肌純物理戶外防曬乳液，無添加對海洋生態有傷害的防曬成分，不僅是海洋友善、更是100%純物理防曬，高濃度且溫和的物理性防曬，在愛護海洋的同時也保護肌膚。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 美肌高效防曬霜，30g，320元。

擁有最高規格防曬係數，能充分抵禦紫外線，阻斷黑色素及斑點形成，而且還兼具潤色題量、隱形毛孔的妝前打底功效。輕盈凝霜質地，一抹完美貼合肌膚且有感瞬亮。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.CINK 禦黑極效防曬精華乳，SPF50+/PA++++，50ml，990元。

內含獨家防禦屏護膜科技能夠抵禦環境髒汙、提供高效保濕，給予肌膚頂級防護力，活膚藻成分能還可防止氧化傷害，並修護日光所造成損傷，全成分更通過夏威夷海洋友善認證。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳 EX，90g，850元。

首推海洋友善配方，同時兼顧高防曬係數與降低黏膩感，質地水感親膚，訴求防止塵埃、PM2.5、花粉等懸浮微粒的附著質地，不易因口罩等摩擦使防曬結構脫落。

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關鍵字：

防曬, 盤點, 夏季

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