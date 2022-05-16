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人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關

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▲▼總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 。（圖／Pexels）

▲感到不幸福，請試著往5個方向改變看看。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明沒發生什麼大事，但是整個人就是開心不起來，提不起勁且總是鬱鬱寡歡，感覺不到幸福，若你也有這樣的情況，可能和以下5個原因有關。

#周圍總有干涉你的人

每個都是獨立的個體，有權利做出選擇且承擔後果，但往往這時候會出現父母、家人或朋友，試圖想要影響我們的想法和決定，甚至有時會傳遞負面情緒，把我們的生活搞得一團糟。

#想要別人符合自己期待

你總是希望男友能秒回訊息、希望朋友能夠為你著想，你放了太多期待在別人身上，卻忘了別人怎麼做，是由它們自己決定，你希望別人要求自己的期待做事，根本是強求，就像我們也不希望別人要求我們，所以也沒有權利去要求他人。

▲▼總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 。（圖／Pexels）

#無法釋懷改變不了的事情

過去發生的事情，無論是如何痛苦，都已經過去，若是你總是耿耿於懷，影響到自己的心情，就是和自己過不去，試著把日子過得充實起來，把時間和精力放在對的事情上，因為再這麼想，過去都無法重來。

#忍不住和他人比較

人比人氣死人，每次滑手機的社群軟體，總是不自覺和他人比較，越比越無力，卻還是無法控制自己，很多事情並非努力就能達到，如果總是比較反而會讓自己迷茫且無力，失去自己本該追求的目標。

▲▼總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 。（圖／Pexels）

#找不到自己的喜好和興趣

若你總是想著人生的意義，代表生活現階段沒有你熱愛的人或是事情，不想每天就這樣過下去，請試著找到自己的人生目標，要有一點難度，但也不是夢想等級的難度，循著目標努力下去，奮鬥過程所得到的一切，會讓你的人生更具意義。

關鍵字：

不快樂, 人生, 雞湯, 勵志

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