《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲

實習記者施至真／綜合報導

大陸新生代演員趙露思因飾演《傳聞中的陳芊芊》爆紅，此次新劇《且試天下》又搭檔國民男友楊洋，再次引起高度討論。長相可愛清秀的她，除了演技一流之外，私底下也經常在小紅書上分享生活、穿搭，今天就來公開趙露思春夏最愛的「順色系穿搭」，上下相同色系的單品，讓你不用動腦就能隨意搭出絕美造型，其中2022年度最夯色長春花藍，更兼具甜美和率性，一上身就電翻粉絲！

#1.趙露思順色穿搭「白色系」

說到春夏穿搭，一定會先想到清爽又乾淨的白色系，不僅無需動腦就能搭出仙女般的高質感，一身亮白的單品，更是讓你輕鬆成為人群中最耀眼的焦點！如果覺得純色單品有點無趣也沒關係，在挑選單品時，也能像趙露思一樣，選擇印有花紋的設計。

▲白色穿搭高級又有氣質。（圖／翻攝微博＠趙露思的微博，小紅書＠趙露思，下同）



▲配上花紋氣質滿分。



#2.趙露思順色穿搭「藍色系」

藍色可以說是一年四季都不會出錯的百搭色，因此經常能在趙露思的穿搭中見到藍色系搭配，從公主澎袖洋裝、格紋辣妹短裙、丹寧材質到透紗上衣，各種風格的單品，多到數不清，只要利用深淺色差，就能搭出簡單又時髦的質感穿搭。

▲利用深淺不同的藍色單品做搭配，超級吸睛。

#3.趙露思順色穿搭「綠色系」

清新的淺綠色不僅是近年最夯色選，也是趙露思的最愛。顏色飽和度較低的綠色，洋溢著青春、有活力的氣息，只要穿上它，彷彿就能聞到陣陣薄荷青草香，給人一種舒適的感覺，重點是還非常減齡！

▲綠色小碎花青春又有活力，最適合春夏。



#4.趙露思順色穿搭「紫色系」

這幾年被韓星帶夯的特殊色，第一名大概就是紫色吧！顯白又有氣質，讓趙露思無論穿上OVERSIZED長Tee還是浮誇澎袖上衣，都讓人忍不住多看好幾眼，再搭上奶紫色的鱷魚皮紋腋下包點綴，甜美又率性的穿搭，這個夏天一定要搶先學起來。

▲紫色是2022代表色，趙露思的搭配筆記起來。

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