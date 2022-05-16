fb ig video ETtoday search mobile

《且試天下》趙露思「順色穿搭」先筆記！最夯紫色一上身就電翻粉絲

>

實習記者施至真／綜合報導

大陸新生代演員趙露思因飾演《傳聞中的陳芊芊》爆紅，此次新劇《且試天下》又搭檔國民男友楊洋，再次引起高度討論。長相可愛清秀的她，除了演技一流之外，私底下也經常在小紅書上分享生活、穿搭，今天就來公開趙露思春夏最愛的「順色系穿搭」，上下相同色系的單品，讓你不用動腦就能隨意搭出絕美造型，其中2022年度最夯色長春花藍，更兼具甜美和率性，一上身就電翻粉絲！

#1.趙露思順色穿搭「白色系」

說到春夏穿搭，一定會先想到清爽又乾淨的白色系，不僅無需動腦就能搭出仙女般的高質感，一身亮白的單品，更是讓你輕鬆成為人群中最耀眼的焦點！如果覺得純色單品有點無趣也沒關係，在挑選單品時，也能像趙露思一樣，選擇印有花紋的設計。

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲白色穿搭高級又有氣質。（圖／翻攝微博＠趙露思的微博，小紅書＠趙露思，下同）

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲配上花紋氣質滿分。

#2.趙露思順色穿搭「藍色系」

藍色可以說是一年四季都不會出錯的百搭色，因此經常能在趙露思的穿搭中見到藍色系搭配，從公主澎袖洋裝、格紋辣妹短裙、丹寧材質到透紗上衣，各種風格的單品，多到數不清，只要利用深淺色差，就能搭出簡單又時髦的質感穿搭。

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲利用深淺不同的藍色單品做搭配，超級吸睛。

#3.趙露思順色穿搭「綠色系」

清新的淺綠色不僅是近年最夯色選，也是趙露思的最愛。顏色飽和度較低的綠色，洋溢著青春、有活力的氣息，只要穿上它，彷彿就能聞到陣陣薄荷青草香，給人一種舒適的感覺，重點是還非常減齡！

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲綠色小碎花青春又有活力，最適合春夏。

#4.趙露思順色穿搭「紫色系」

這幾年被韓星帶夯的特殊色，第一名大概就是紫色吧！顯白又有氣質，讓趙露思無論穿上OVERSIZED長Tee還是浮誇澎袖上衣，都讓人忍不住多看好幾眼，再搭上奶紫色的鱷魚皮紋腋下包點綴，甜美又率性的穿搭，這個夏天一定要搶先學起來。

▲趙露思順色穿搭。（圖／翻攝小紅書＠趙露思）

▲紫色是2022代表色，趙露思的搭配筆記起來。

►楊冪「下半身失蹤」視線直逼臀下　加碼激短「眉上瀏海」瞬間逆齡

►IU帶貨飾品洩迷人直角肩！「銷魂美照」電翻網：不知道該看哪

關鍵字：

且試天下, 趙露思, 穿搭, 夏天穿搭, 順色穿搭, 紫色穿搭, 同色系穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉 人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 《怪奇物語》18歲米莉芭比布朗變了！「紅毯造型顯老」網驚：38歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面