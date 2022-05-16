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《怪奇物語》18歲米莉芭比布朗變了！「紅毯造型顯老」網驚：38歲

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記者鮑璿安 ／外電報導

年僅18歲的英國女演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）日前出席《怪奇物語》第 4 季首映，影迷一路看她從女孩轉大人，此次她換上Louis Vuitton（簡稱LV）斜肩黑白禮服展現女人味，高開衩曬出美腿。不過畫面曝光，也有許多網友認為，「不是18歲是38歲吧」、「有些老態」。

▲Millie Bobby Brown 。（圖／AP）

▲Millie Bobby Brown 。（圖／AP）

▲Millie Bobby Brown 穿上LV斜黑白禮服，出席《怪奇物語》第4季首映。（圖／AP）

米莉芭比布朗演出《怪奇物語》（Stranger Things）「11」一角聲名大噪，年僅18歲就已經摘下LV品牌大使頭銜，出席各大紅毯自然少不了品牌禮服加持。此次以一身斜肩黑白禮服亮相，硬挺的緊身馬甲剪裁勾勒出性感曲線，加上黑色薄紗包裹，若隱若現曬出肩頸曲線，加上柔中帶剛的腰帶點綴，輪廓分明之餘帶出一雙修長美腿。

▲Millie Bobby Brown 。（圖／AP）

▲Millie Bobby Brown 2019年出席紅毯造型。（圖／AP）

對比過往米莉芭比布朗現身紅毯的粉色泡泡裙裝扮，這一回亮相明顯成熟不少，她以亮眼金髮加持，深邃的歐美妝容突出五官，很難想像年僅18歲，因此不少網友也認為，「髮型和妝容真的打扮老了」、「至少38歲」。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Millie Bobby Brown, Louis Vuitton, 米莉芭比布朗, 怪奇物語, LV

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