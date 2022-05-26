勞力士將晨曦光影凝於瞬間　Yacht-Master 40閃耀美鑽與繽紛寶石

▲勞力士推出Oyster Perpetual Yacht-Master 40蠔式恒動遊艇名仕型40腕錶。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

勞力士（ROLEX）於1992年推出專為航海家及帆船運動員所設計的Yacht-Master腕錶，完美融合實用功能與航海風格，不論身處陸地還是水上，均適合佩戴。今年迎來華美新作Yacht-Master 40（遊艇名仕型 40），以北極光與晨曦為靈感，於錶圈鑲嵌鑽石與珍貴寶石，巧妙將旭日東升之際，海天相接處海面上的薄霧繽紛色彩凝於腕間。

▲勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶，首次以18K白色黃金鑄造，旋轉外圈鑲嵌梯形珍貴寶石。

自1950年代起，勞力士與航海界及帆船賽事開始密切合作，1992年問世的Oyster Perpetual Yacht-Master最能體現此運動的精髓與悠久合作歷史，錶款特色鮮明，舉凡是搭配鑲鑽旋轉外圈，或搭配貴金屬、Cerachrom陶質字圈的高科技陶瓷雙向旋轉60分鐘刻度外圈。

▲勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶的錶圈鑲嵌粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、鑽石、紫色藍寶石與深藍色藍寶石，錶耳與錶冠護肩鑲46顆圓鑽。

今年勞力士發表Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶，首次以 18K白色黃金鑄造，旋轉外圈鑲嵌八組粉紅色藍寶石、淺藍色藍寶石、鑽石、紫色藍寶石與深藍色藍寶石，營造如晨曦的迷人光彩，12時位置鑲嵌一顆三角形鑽石，而錶耳與錶冠護肩鑲嵌46顆圓形鑽石，與彩色寶石相互輝映。

▲勞力士於Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶展現精湛的珠寶鑲嵌工藝與拋光技術。

新款Yacht-Master 40的蠔式錶殼中層以整塊實心18K白色黃金鑄造，勞力士錶匠以品牌專屬的特殊工具將精細坑紋底蓋旋緊，使錶殼密封，搭配三扣鎖上鏈錶冠具備勞力士三重防水系統，而錶冠護肩與中層錶殼融為一體，以保護上鏈錶冠，一切精細設計確保絕佳的防水性；搭配結合金屬錶帶堅固與橡膠錶帶靈活特性的Oysterflex錶帶，集舒適與美感於一身，其18K白色黃金摺疊蠔式保險扣能防止帶扣意外開啟，同時具專利Rolex Glidelock延展裝置，無需工具即可逐步微調錶帶長度，延展裝置共六格，每格約2.5毫米，代表最多可延長約15毫米。

▲勞力士Yacht-Master 40的Oysterflex錶帶搭配專利18K白色黃金摺疊蠔式保險扣防止帶扣意外開啟，並配備Rolex Glidelock延展裝置。

勞力士Yacht-Master 40 搭載獲頂級天文台精密時計認證的3235 型機芯，可精確顯示時、分、秒及日期，此枚機芯配置勞力士專利以鎳磷製成Chronergy擒縱系統，並配備品牌專利藍色Parachrom游絲、Paraflex 緩震裝置等，提高抗磁性與機芯抗震力，而動力儲存也增至約70小時，以卓越性能吸引全球錶迷，享有全球五年保固。

▲勞力士Yacht-Master 40腕錶搭載3235型機芯，動力儲存約70小時。

