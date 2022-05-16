賽琳娜爆乳洋裝開衩到大腿火辣跑趴！半夜嗑「大披薩」被抓包

記者王則絲／外電報導

歌壇小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前登上綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）演出搞笑短劇，接著與好友們一同參加after party，不同於節目上裝扮，賽琳娜換上了一襲平口洋裝，驚人上圍呼之欲出，裙襬更是開衩到大腿上，造型極其性感；且已經相當晚的時間，賽琳娜還被拍到與朋友拿著「大披薩」的畫面，成意外亮點。

賽琳娜憑藉《SELENA+CHEF》的烹飪實境節目，獲得不少關注，近期還與廚具品牌Our Place推出聯名系列。而話題不間斷，上週賽琳娜與歌手好友波茲馬龍（Post Malone）一同登上《週六夜現場》，這可以算是賽琳娜第一次正式主持SNL，因此備受粉絲們期待。

在精彩的短劇結束後，賽琳娜換裝前往after party，在街上被媒體鏡頭捕捉到，她穿著Gauge81的黑色平口洋裝以及Paris Texas水晶高跟鞋現身街頭，胸前飽滿有料呼之欲出，高衩到大腿上的裙襬更吸睛，遊走危險邊緣讓賽琳娜也頻頻伸手護著，既性感又Chill的派對造型，讓她整個人閃閃發光。

除了性感的服裝之外，賽琳娜大半夜與朋友在路上拿著一盒大披薩，準備帶回派對吃，不料該畫面被捕捉到，意外成為小亮點，讓網友們紛紛產生共鳴，大讚她太懂得生活了，表示即使是女明星想吃什麼就吃什麼才能快樂，誇讚她：「拿著披薩的時候最漂亮！」

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