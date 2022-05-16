超萌「玻璃獸、木精」化身手袋！　《怪獸》聯名系列鐵粉必敗

記者鮑璿安 ／綜合報導

《怪獸與鄧不利多的秘密》4月在台上映掀起魔法旋風，美國輕量配件包包品牌LeSportsac在此時推出聯名系列包款，在經典的輕量包款上加入玻璃獸、木精等圖案，甚至有紐特皮箱造型斜背包，擄獲魔法迷芳心。另外，美國品牌Arnold Palmer小雨傘包包也帶來「米奇」聯名包，可愛的相機包、後背包一次滿足！

▲LeSportsac x 《怪獸與牠們的產地》聯名系列共有29款設計，紐特皮箱造型斜背包；地鐵迷蹤系列 。（圖／品牌提供）

此次LeSportsac x 《怪獸與牠們的產地》聯名系列共有29款設計，以美式復古風格為主軸，主題印花《今日變形學》以「The New York Ghost紐約魂報」、「The Daily Prophet預言家日報 」為背景，搭配上玻璃獸、木精、兩腳蛇、雷鳥等怪獸，提供側背包、後背包等選項，豐富日常搭配。





▲雪鴞送報造型斜背包；功能隨身夾 。（圖／品牌提供）



另外，《地鐵迷蹤》印花則是以紐約地鐵站為靈感，也有手提以及肩背的兩用旅行袋、配件收納包等款式。若是偏好怪萌輪廓的款式，不能錯過雪鴞送報造型斜背包、化身書本造型的手拿包以及紐特皮箱造型斜背包等，一秒就穿越到電影中。

▲Arnold Palmer米奇系列涵蓋防潑水輕量尼龍以及Look系列相機包。（圖／品牌提供）

此外，Arnold Palmer「Disney MICKEY MOUSE & Friends系列」共有三大系列19款包款，像是微透光澤感的防潑水輕量尼龍，以彩色電繡動作趣味的米奇圖像，加上多功能夾層方便攜帶。Look系列相機包則是以血石紅、摩卡棕、泡泡糖粉與經典黑，搭配上米奇頭logo五金框提升辨識度。