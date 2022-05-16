fb ig video ETtoday search mobile

超萌「玻璃獸、木精」化身手袋！　《怪獸》聯名系列鐵粉必敗

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

《怪獸與鄧不利多的秘密》4月在台上映掀起魔法旋風，美國輕量配件包包品牌LeSportsac在此時推出聯名系列包款，在經典的輕量包款上加入玻璃獸、木精等圖案，甚至有紐特皮箱造型斜背包，擄獲魔法迷芳心。另外，美國品牌Arnold Palmer小雨傘包包也帶來「米奇」聯名包，可愛的相機包、後背包一次滿足！

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac x 《怪獸與牠們的產地》聯名系列共有29款設計，紐特皮箱造型斜背包；地鐵迷蹤系列 。（圖／品牌提供）

此次LeSportsac x 《怪獸與牠們的產地》聯名系列共有29款設計，以美式復古風格為主軸，主題印花《今日變形學》以「The New York Ghost紐約魂報」、「The Daily Prophet預言家日報 」為背景，搭配上玻璃獸、木精、兩腳蛇、雷鳥等怪獸，提供側背包、後背包等選項，豐富日常搭配。

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲雪鴞送報造型斜背包；功能隨身夾 。（圖／品牌提供）

另外，《地鐵迷蹤》印花則是以紐約地鐵站為靈感，也有手提以及肩背的兩用旅行袋、配件收納包等款式。若是偏好怪萌輪廓的款式，不能錯過雪鴞送報造型斜背包、化身書本造型的手拿包以及紐特皮箱造型斜背包等，一秒就穿越到電影中。

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲▼平價包牌 。（圖／品牌提供）

▲Arnold Palmer米奇系列涵蓋防潑水輕量尼龍以及Look系列相機包。（圖／品牌提供）

此外，Arnold Palmer「Disney MICKEY MOUSE & Friends系列」共有三大系列19款包款，像是微透光澤感的防潑水輕量尼龍，以彩色電繡動作趣味的米奇圖像，加上多功能夾層方便攜帶。Look系列相機包則是以血石紅、摩卡棕、泡泡糖粉與經典黑，搭配上米奇頭logo五金框提升辨識度。

關鍵字：

怪獸與鄧不利多的秘密, LeSportsac, 手袋, 包款, 平價, 哈利波特

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉 人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 《怪奇物語》18歲米莉芭比布朗變了！「紅毯造型顯老」網驚：38歲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面