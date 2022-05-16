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王心凌撞孫芸芸28萬香奈兒大衣　神複製穿搭美腿吸睛

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▲▼孫芸芸,王心凌 。（圖／IG）

▲王心凌頭戴香奈兒毛帽、搭配香奈兒長外套與腰帶、褲子Alice+Olivia與Prada鞋。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲歌手王心凌維持運動習慣多年，始終保持少女般的好肌膚與體態，近日她分享帥氣的穿搭，全身上下都是一線名牌，包括雙C Logo裝飾的香奈兒（CHANEL）毛帽、腰帶，以及要價283,100元的2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，內搭Alice+Olivia黑色短褲，露出纖細美腿超吸睛，但仔細一瞧，與名媛孫芸芸撞衫了，連穿搭相似度都幾近百分百。

▲▼孫芸芸,王心凌 。（圖／IG）

▲孫芸芸穿香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，283,100元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

雙姝不只選貨眼光一致，連時尚穿搭法都相近，不過孫芸芸動作快了一步，早在二月天冷之時，已搶先穿上香奈兒28萬元的綠色長外套，內搭熱褲盡顯招牌美腿；王心凌也是一身黑裝搭配同款大衣，配上Prada靴子又美又帥，特別是一雙玉腿贏得網友一面倒好評，大讚她氣勢十足。

▲▼孫芸芸,王心凌 。（圖／IG）

▲潘瑋柏也穿過同款香奈兒大衣。（圖／翻攝willpan23 IG）

有趣的是這件香奈兒長大衣非女性專屬，潘瑋柏也撞了同款，當時為了回應孫芸芸po文「好冷但我穿短褲」，他調皮貼上撞衫照並寫下「我也很冷但我穿長褲」，呼應孫芸芸。

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關鍵字：

王心凌, 孫芸芸, 潘瑋柏, CHANEL, 香奈兒

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