誰說蕾絲最性感？網推「運動風內衣褲」親膚觸感　盛讚：欲罷不能

實習記者施至真／綜合報導

說到Calvin Klein（CK）一定會先想到品牌最夯的商品「內衣、內褲」吧？僅以黑白灰等低彩度色選，搭配簡單線條與品牌LOGO字樣的設計，成功在大眾心中留下深刻印象，就連時尚寵兒Jennie和鄭浩妍都親自示範帶貨。雖然部分女性對於運動風內衣褲的魅力無法理解，但卻引來不少男網友盛讚「讓人欲罷不能！」

▲運動內衣一樣能穿出高級感。（圖／翻攝IG＠jennierubyjane，@hoooooyeony）

詮釋性感的方式有很多種，無論是成套內衣褲、性感蕾絲、丁字褲還是簡約運動型，都有各自市場。近日Dcard一名女網友就以「男友不喜歡蕾絲」為題發文，表示一直以來都以為男生都會喜歡性感蕾絲內衣褲，或是簡約丁字褲，因此陸續購買許多不同款式、材質的內衣褲，希望能夠增加情趣並討男友歡心。沒想到比起原PO精心挑選的，男友卻更喜歡款式一般的CK內衣褲，雖然感到十分意外，還是開玩笑表示「原來最性感的戰袍是最日常的CK系列」，對此，得到不少男網友盛讚「沒有蕾絲一樣超性感」、「親膚觸感真的欲罷不能！」

▲Jennie穿CK超撩人。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）



男性網友紛紛表示，雖然不見得對蕾絲完全沒興趣，但多半卻認為CK完全勝出，並舉例說明勝出原因，像是投射效應、觸感以及實用性等等。除了由明星加持，讓女友的魅惑力大幅提升外，半居家的運動風，也使另一半散發一種隨時進入備戰狀態的魅力，讓大部分男生都抵擋不住。另外，簡約的設計不僅兼具視覺上的高級感，沒有扎手的蕾絲，宛如透視般的手感，摸起來非常親膚，可以更好感受女性的身體輪廓！

不過部分女網友則和原PO一樣，對於多數男性的喜好感到相當意外，「我男友也覺得好看，還說要帶我去買」、「前任說蕾絲很像阿嬤內衣褲….」、「大部分男生都覺得CK很色，但我覺得就是一般的運動內衣啊」、「原本覺得只是比較潮，沒想到男友就愛這款，我滿頭問號」、「不是男生我不懂哈哈」。

其實Calvin Klein的內衣褲也不斷在進化，從最基本款的運動行內衣開始延伸，包括深V、細肩帶、X交叉、斜肩到露背，風格大膽多變，再加上性感女星們的加持，也難怪會讓眾多男性「凍未條」！不少男網友也分享，雖然男女眼光大不同，常常誤判異性的喜好，但只要不是阿嬤內衣褲，都會想把女友給吃掉。

運動風內衣近年有越來越盛興的趨勢，不只可當內在穿，外搭一件外套就能出門，舒適度其實已擄獲不少女性，像CELINE這件棉質運動內衣在Lisa穿過後，孫芸芸、郭台銘夫人曾馨瑩也跟著穿，短版設計曬出性感纖腰，下半身搭短褲、棉褲又辣又時髦。





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