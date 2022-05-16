以為看錯！Rosé罕見「及肩短髮」造型曝光　搭配低胸馬甲氣場超殺

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé出道以來，幾乎沒有看過她短髮的樣子，現在的歐美風金色波浪長髮也已維持了好幾年。近日Rosé登上韓版《ELLE》雜誌六月號封面，竟是罕見把頭髮剪到了「及肩」的長度，讓粉絲都驚訝到以為自己看錯，但依然是大讚Rosé：「短髮太漂亮了！」

▲Rosé維持已久的金色及腰長髮。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



Rosé在釋出的新畫報中，負責演繹代言珠寶Tiffany & Co.的HardWear系列，優雅時髦的氣質與Rosé相襯，這次Rosé還不吝嗇秀出好身材，先是穿著緊身的低胸馬甲，露出大面積的胸前肌膚來聚焦項鍊；另一套白襯衫造型裡，Rosé內搭小可愛中空裝，將纖細苗條的身形展露無疑，慵懶姿態十分撩人且性感。

不過這回造型焦點肯定是在Rosé的新髮型！髮色部分維持她招牌的淺金髮，不過長度卻一舉剪去了至少15公分以上，從原本的及腰長度剪至肩膀左右，對於幾乎不曾以短髮露面的Rosé來說，這個長度已是相當罕見，連粉絲們都驚訝道：「是我眼睛出了問題，還是Rosé頭髮真的短了？」但震驚之餘，依然是對Rosé的新造型讚譽有佳：「OMG短髮女神」、「短髮氣場好殺！」、「這個長度也好有魅力」、「短髮Rosé美翻！」

►Somi對尬李鐘碩招牌長腿沒輸！「超短迷你裙」曬驚人美腿比例

►TWICE Momo「外套不穿好」秀胸前深V 周子瑜清純打扮惹人愛