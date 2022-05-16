fb ig video ETtoday search mobile

排便不順好困擾？營養師曝10大「順暢飲品」　Top 1網友認證好有感

>

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享10種最有感「順暢飲品」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活、飲食習慣改變，飲食越來越精緻，卻容易單一、飲食不均，不少人都有排便不順暢、甚至便秘的困擾。知名營養師高敏敏就引用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果，分享網友最有感的10大「順暢飲品」，更進一步分析這些飲品能幫助腸胃順暢、有助排便的原因，有這方面困擾的人快來挑一種自己喜歡的飲品喝起來！

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：優酪乳、優格

優酪乳跟優格含有大量活性菌，能維持腸道中菌相平衡，幫助消化、使排便順暢，啟動身體代謝循環。但是腸道好菌在人體內存活時間有限且生存條件嚴峻，持續且定期地補充好菌才是腸胃保健的重要關鍵。

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：高纖豆漿

豆漿有「植物界牛奶」的美譽，是植物性的蛋白質，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但是喝豆漿易脹氣的人就要注意少量攝取。

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：無糖茶

不少人為了飯後去油解膩，喜歡來杯無糖茶，甚至平時把無糖茶當水喝，但高敏敏提醒，雖然綠茶中有茶多酚＋大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，但茶含有咖啡因，攝取過多容易使體內水分的流失，還是要適量飲用，不能以茶代水。

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 4：水果醋

醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天喝清涼消暑又開胃，但建議選擇由水果自然發酵的醋，會較健康。此外，更要注意含糖量攝取的問題。

▲▼營養師曝10大順暢飲品。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 5：黑咖啡

應該很多人每天習慣要喝上一杯黑咖啡才能開啟一天，也有不少人分享，喝完咖啡的早晨都超順暢，高敏敏表示因為咖啡因能刺激交感神經，幫助排便。但要注意的是，喝完咖啡一定要多喝水份，因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢。

而第6名到第10名則分別為：鮮奶、花草茶、檸檬水、蔬果汁、乳酸飲料，也都是網友票選順暢有感的飲品。

►吃素吃對才能瘦！營養師教「彈性素食減肥法」4原則　一週3天就OK

►確診輕症這樣吃！營養師教「加速康復」飲食5關鍵：好油很重要

►營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

關鍵字：

便秘, 排便, 排便不順, 不順暢, 改善, 食物, 飲品, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面