排便不順好困擾？營養師曝10大「順暢飲品」　Top 1網友認證好有感

▲營養師分享10種最有感「順暢飲品」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活、飲食習慣改變，飲食越來越精緻，卻容易單一、飲食不均，不少人都有排便不順暢、甚至便秘的困擾。知名營養師高敏敏就引用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果，分享網友最有感的10大「順暢飲品」，更進一步分析這些飲品能幫助腸胃順暢、有助排便的原因，有這方面困擾的人快來挑一種自己喜歡的飲品喝起來！

Top 1：優酪乳、優格



優酪乳跟優格含有大量活性菌，能維持腸道中菌相平衡，幫助消化、使排便順暢，啟動身體代謝循環。但是腸道好菌在人體內存活時間有限且生存條件嚴峻，持續且定期地補充好菌才是腸胃保健的重要關鍵。

Top 2：高纖豆漿



豆漿有「植物界牛奶」的美譽，是植物性的蛋白質，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但是喝豆漿易脹氣的人就要注意少量攝取。

Top 3：無糖茶



不少人為了飯後去油解膩，喜歡來杯無糖茶，甚至平時把無糖茶當水喝，但高敏敏提醒，雖然綠茶中有茶多酚＋大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，但茶含有咖啡因，攝取過多容易使體內水分的流失，還是要適量飲用，不能以茶代水。

Top 4：水果醋



醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天喝清涼消暑又開胃，但建議選擇由水果自然發酵的醋，會較健康。此外，更要注意含糖量攝取的問題。

Top 5：黑咖啡



應該很多人每天習慣要喝上一杯黑咖啡才能開啟一天，也有不少人分享，喝完咖啡的早晨都超順暢，高敏敏表示因為咖啡因能刺激交感神經，幫助排便。但要注意的是，喝完咖啡一定要多喝水份，因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢。

而第6名到第10名則分別為：鮮奶、花草茶、檸檬水、蔬果汁、乳酸飲料，也都是網友票選順暢有感的飲品。

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