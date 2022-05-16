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《怪奇物語4》17歲男星64萬紫色錶上手　造型比長1歲女星年輕多了

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▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲諾亞施納普以亮眼的DIOR粉紅裝搭配紫色的HUBLOT Big Bang Unico Summer夏日限定腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix熱門美劇《怪奇物語4》（Stranger Things）將於5月27日上映，轉眼間主演的童星們已成年，日前聯袂出席首映會，讓人驚呼時光飛逝，且各個精品行頭加身為品牌搏曝光，當中以「威爾」一角打開知名度的17歲諾亞施納普（Noah Schnapp），身穿DIOR粉紅外套、白褲裝，搭配HUBLOT（宇舶）Big Bang Unico Summer夏日限定腕錶，比起同台的18歲英國女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）看起來年輕許多。

▲▼怪奇物語 。（圖／AP）

▲穿LV禮服出席首映會的18歲英國女星米莉芭比布朗，被嫌老氣。（圖／達志影像／美聯社）

米莉芭比布朗12歲時就因演出《怪奇物語》（Stranger Things）爆紅，相繼與包美國時尚品牌CALVIN KLEIN、丹麥品牌PANDORA合作，今年更受邀擔任LV（LOUIS VUITTON，路易威登）形象大使，近日出席《怪奇物語4》首映會即選穿LV斜肩開高衩的黑白禮服展現女人味，不料配上成熟的妝髮，被大批網友嫌老氣，不敢相信她只有18歲。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico Summer夏日限定腕錶限量200只，684,000元。

反觀小一歲的諾亞施納普全身上下同樣被LVMH集團精品「包」了，但仍保有青春氣息，他穿全套DIOR服裝，戴上HUBLOT全球限量200只的Big Bang Unico Summer 夏日限定腕錶，輕盈鋁質打造錶殼呈現帶有亮澤感的炫彩紫色，搭配相同色彩的橡膠錶帶或高科技複合材質魔鬼氈錶帶，顯得年輕活潑，紫色面盤下透出自製HUB1280 UNICO自動機芯，動力儲存達72小時。

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關鍵字：

怪奇物語, HUBLOT

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