《媽的多重宇宙》史蒂芬妮許私照搞怪又可愛　小技巧穿出歐美帥

文／Dappei

《媽的多重宇宙》因為腦洞大開的劇情搭配演員們精湛演出而爆燃全球，觀眾的笑聲幾乎就要讓整個宇宙搖勒搖，演過無數經典大片的楊紫瓊於此劇再次證明自己的多面性，而跟她有諸多精彩對手戲的女兒演員「史蒂芬妮許」更讓觀眾驚艷，即使過去演出的經驗不多，但渾然天成的演員戲胞讓人更投入在劇情當中。

▲《媽的多重宇宙》。（圖／翻攝自IG@everythingeverywheremovie）

現年31歲的「史蒂芬妮許」的可愛笑容極具渲染力，在她的IG上也從不刻意賣弄精緻，反而時常分享隨性慵懶的生活照，接地氣的個性非常討喜，肉肉身型的她也不會把自己包緊緊遮掩，反而大方穿上無袖、熱褲，不管你是跟史蒂芬妮許一樣是肉肉女或是其他身形，看完Dappei以下解析，都可以在這個夏天歐美辣一下！

▲《媽的多重宇宙》中飾演楊紫瓊女兒的「史蒂芬妮許」。（圖／翻攝自IG@stephaniehsuofficial，下同）



LOOK 1

其實歐美穿搭都很簡約，但是會運用小地方來增添變化，像史蒂芬妮許這套all black只是背心x黑褲簡單組合，但是背心的緞面材質讓高級感立刻++，V領設計除了有拉長臉部的效果，也能露出女生最性感鎖骨，雙重作用下顯瘦效果滿分！

LOOK 2

新手還不熟悉搭配的時候，可以掌握「一個重點」原則。史蒂芬妮許這套的上衣是件極富設計感又吸睛的單品，因此其他部分無需繁複，簡單搭配牛仔褲就能把這件上衣襯托得十分亮眼，荷葉滾邊加上澎袖設計的份量感讓整體華麗起來，錐形牛仔褲更可以把女生最在意的梨形身材、蜜大腿、假胯寬等等隱形，俐落九分長度露出最細腳踝處顯瘦效果大加分，史蒂芬妮許也搭配尖頭鞋讓視覺延伸，藉此讓身型更為碩長顯高。

LOOK 3

身為年紀輕輕的美少女，上班穿搭怎麼可以老氣，Smart Casual是小資女需要持續精進的功課。史蒂芬妮許以成套質感米色套裝作為主軸，想要內搭黑色素Tee當然非常安全，但若是像他搭配一件褸空的上衣就讓穿搭更升級，夏天到了穿不了西裝外套的話，西裝背心也是一個絕佳選項，擁有西裝外套的正式，無袖更為涼爽俐落。

LOOK 4

台裔美籍的史蒂芬妮許擁有健康小麥肌，穿搭選色很適合亞洲女生參考。除了萬用的基本色，史蒂芬妮許也很懂得用亮色、飽和色烘托自己，黃皮膚、小麥肌穿上亮色會顯得十分活力、明亮，完全是自帶聚光燈等級了。

LOOK 5

每到夏天還沒去海邊，炎熱的天氣就先讓頭髮亂得像蕭婆，高溫一直出油、流汗，出門30秒立刻讓花30分鍾整理的頭髮扁塌，因此善用飾品整理頭髮是女生的必修學分。史蒂芬妮許就時常使用髮帶、頭巾把頭髮收乾淨，除了可以增強造型感，俐落造型怎麼活動都能保持漂亮！

Dappei 結語：

史蒂芬妮許真的太可愛了，IG生活照超接地氣，超像我們身邊閨蜜的搞怪照，夏天必須跟著她辣起來吧！《媽的多重宇宙》一片好評，還沒看過的速速前！

文字編輯：Sofie

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