歐美「正念飲食」現在正夯！享受食物5秘訣，竟對瘦身有幫助

實習記者施至真／綜合報導

養成傲人身材不只運動不可少，更重要的是飲食習慣的控管，為此，不少人開始實施節食與斷食，雖然能快速感覺到體重變化，卻也犧牲許多吃美食的機會，久而久之，身心就會出現反彈現象，甚至引起爆食，不僅減肥計劃功虧一簣，也非常不健康。為了使減肥壓力變小，歐美國家開始提倡「正念飲食」，強調跳脫各種飲食準則，並傾聽身體的聲音，進而改善你對食物的需要與選擇，只要掌握5大關鍵，就能建立正確飲食觀，對健康瘦身非常有幫助！

▲歐美提倡「正念飲食」。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）



傳統斷食減肥法有太多限制，且過程痛苦，容易讓在達成目標體重後鬆懈，並產生補償心態，反而容易使身心反撲而復胖，為了改善這種情況，歐美國家開始出現「正念飲食」，破解對於飲食減肥法的迷思，讓你在享受味蕾慾望之餘，也能輕鬆察覺身體和心態的變化。現在就來看看，究竟何謂傾聽身體聲音的「正念飲食」吧。

不少正在瘦身的人會遵循斷食法，保障瘦身成效，卻忘記正視自己的飢餓感，和生理機能需要，其實適當的為身體補充碳水及熱量，才是建立自己與食物之間信任的開端，另外，也不需要因為嘴饞破壞飲食計畫而感到痛苦，並責怪自己，而是用正向心態告訴自己「補充一點零食沒關係，只要不過量或爆食就沒關係」、「下次也可以嘗試將健康果乾當成零食，會更健康」，並正視自己真正的需求，究竟是嘴饞想吃東西，還是因為身體能量不足需要補給呢？以下提供5項建立正向飲食習慣的方法：

＃設定一段時間安心進食，好好專注在食物和自己上，並且不要因為外在事物分心，如：手機、電視、與朋友聊天等。

＃放慢進食速度，充分咀嚼，認真感受當下食物帶給你的美味。

＃傾聽內心聲音，並分辨自己是因為肚子餓，所以想進食，還是因為嘴饞？

＃感受身體本能想吃的東西是什麼？無論甜食、鹹食、酸的、辣的都可以，但不要為了減肥，逼迫自己吃不想吃的食物，或感到罪惡。

＃在吃飯時，養成健康的心態，才不會把壓力一起吃進肚子裡。

只要學習用合理的方式對待飲食習慣、生理需求，久而久之就能從心理和觀念上，調整自己對於飲食的心態和看法，而不是盲目的追隨斷食法、名人快速瘦身法等等。想要以健康的身心瘦身成功，現在就快把「正向飲食法」學起來，透過觀查身體狀態，察覺自己的飲食需求，並有意識的告訴自己，現在的你究竟有幾分飽，就能靠著正向飲食，讓減肥壓力越來越小囉！

▲《正念飲食：覺察自己為什麼吃，比吃什麼、怎麼吃更重要！》。（圖／翻攝博客來）

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