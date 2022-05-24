fb ig video ETtoday search mobile

入夏6款「牛仔寬褲」推薦！楊丞琳穿上超顯瘦　這款秒變螞蟻腰

>

文／美人圈

說到衣櫃必備單品，絕對是修飾身形又百搭的寬褲吧～尤其是丹寧牛仔面料，無論是穿上簡單素T，還是搭配帶點女人味的澎袖襯衫，都可以能夠展現出時尚感！這回小編精選六款「牛仔寬褲」推薦，除了小個女孩必收的minimatters牛仔褲外，還有mercci22 超性感的美式割破設計牛仔寬褲，跟著買絕不踩雷～

2022網拍「牛仔寬褲」推薦

1.minimatters 高腰前釦合牛仔褲

嬌小身形，總是買到不合身、過長的下半身服飾？由人氣KOL Meg創立的網拍服飾，是專為打造嬌小女生的日常衣著！中性復古風格簡單就能穿率性、時尚感，小個子再也不用擔心總是不停被褲子絆到～而這件高腰前釦合牛仔褲，採用微高腰收口長腿版型，將上衣隨意扎進褲子裡，雙腿瞬間拉長～

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲minimatters 高腰前釦合牛仔褲，NT$1,480。（圖／翻攝minimatters，下同）

整件褲子細節滿滿！除了粗褲耳設計，還有顯瘦中線車縫線，以及後不對稱口袋，復古氛圍滿滿～這件牛仔褲是使用了深淺度剛剛好的中藍丹寧面料，可以搭出百種風格。

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

2.Mellow.co 顯腿長不收邊喇叭寬褲

喜歡個性風格女孩必收！Mellow推出的這件牛仔褲，有別於以往的喇叭寬褲型，褲腳採用寬鬆版型並往上延伸，因此整體不會過於女人味，加上下擺不收邊設計，反而率性又俐落！合身的褲腰，穿上身後無痛減重5公斤，還可以瞬間拉長腿～簡單穿上短版上衣，露出性感的小蠻腰，根本回頭率超高！

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲Mellow.co 顯腿長不收邊喇叭寬褲，NT$1,280。（圖／翻攝Mellow.co）

3.Pazzo 顯瘦交叉設計牛仔褲

由楊丞琳代言的MORE REAL系列又再度推出神褲啦！使用了高腰設計，小肚子完美包覆，加上剛剛好的寬褲管版型，修飾馬鞍肉、臀型，對梨形身材的女孩相當友好～顯瘦之餘，設計感也是誠意滿分！

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲Pazzo 顯瘦交叉設計牛仔褲，NT$1,190。（圖／翻攝Pazzo，下同）

高腰樣式會讓比例拉長，腰頭還特別採交叉設計，不需要特別穿搭，就顯得有格調，若是穿上同色系的牛仔外套、腳踩皮靴，時尚感直接飆升～

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

4.mercci22 美式割破設計牛仔寬褲

美式辣妹風格女孩看過來！這件mercci22 美式割破設計牛仔寬褲，除了採用微喇叭的設計可以延伸腿部比例，褲管版型還可以瞬間隱形腿型，對自己腿型不滿意的女孩都能輕鬆駕馭～

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲mercci22 美式割破設計牛仔寬褲，NT$1,680。（圖／翻攝mercci22，下同）

在大腿位置特別加上割破設計，若隱若現露出肌膚，根本超火辣！還有褲管兩側開岔以及手工刷破，因此每件褲子都是獨一無二，不僅讓整體設計Level Up，出門還不用擔心撞款！

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

5.Queenshop 高腰設計直筒牛仔褲

Queenshop一直以來都是女孩們喜愛的平價網拍～不僅風格百搭，也相當適合日常！尤其這件高腰設計直筒牛仔褲，更是一週七天都好搭配的單品！高腰設計修飾腰部曲線，直筒褲型讓雙腿看起來更修長，再加上前方的打摺設計，讓褲型更立體、有精神，無論是簡單素T，搭配襯衫都相當好看！

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲Queenshop 高腰設計直筒牛仔褲，NT$690。（圖／翻攝Queenshop）

6.weartoeat 舒適長腿直筒寬褲

weartoeat 這款平價牛仔寬褲真的大推給棉花糖、寬骨架女孩！除了使用了高腰設計，將在意的小腹完美包覆外，還採用了後鬆緊設計及彈性面料，讓你吃完大餐後也不會勒度、不舒服～另外，這件牛仔寬褲還是用了清爽了淺藍牛仔布料，超適合夏天做穿搭！

▲牛仔褲。（圖／翻攝mercci22）

▲weartoeat 舒適長腿直筒寬褲，NT$1,190。（圖／翻攝weartoeat）

【延伸閱讀】

5款平價「顯瘦寬褲」推薦！uniqlo、Gu超藏肉，這款寬骨架必收，顯瘦、拉長腿一次到位

精選「顯瘦寬褲」5大品牌！PAZZO、UNIQLO寬褲超顯瘦遮肉，視覺比例再拉長五公分

韓星牛仔長褲穿搭模板！孫藝珍這樣搭比例超好，韓素希梨形身材穿直筒寬褲超踩雷

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

牛仔褲, 寬褲, 平價寬褲, 網拍, 平價服飾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

你的焦慮來自於哪裡？一個測驗秒現心靈狀態

你的焦慮來自於哪裡？一個測驗秒現心靈狀態

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

安格斯12星座一周運勢5／23-5／29　金牛小心豬隊友、天秤越宅麻煩越少

安格斯12星座一周運勢5／23-5／29　金牛小心豬隊友、天秤越宅麻煩越少

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服 妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 12星座的4種牽手方式　「緊握手心」看出誰是主導者 路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」 營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面