入夏6款「牛仔寬褲」推薦！楊丞琳穿上超顯瘦　這款秒變螞蟻腰

文／美人圈

說到衣櫃必備單品，絕對是修飾身形又百搭的寬褲吧～尤其是丹寧牛仔面料，無論是穿上簡單素T，還是搭配帶點女人味的澎袖襯衫，都可以能夠展現出時尚感！這回小編精選六款「牛仔寬褲」推薦，除了小個女孩必收的minimatters牛仔褲外，還有mercci22 超性感的美式割破設計牛仔寬褲，跟著買絕不踩雷～

2022網拍「牛仔寬褲」推薦

1.minimatters 高腰前釦合牛仔褲

嬌小身形，總是買到不合身、過長的下半身服飾？由人氣KOL Meg創立的網拍服飾，是專為打造嬌小女生的日常衣著！中性復古風格簡單就能穿率性、時尚感，小個子再也不用擔心總是不停被褲子絆到～而這件高腰前釦合牛仔褲，採用微高腰收口長腿版型，將上衣隨意扎進褲子裡，雙腿瞬間拉長～

▲minimatters 高腰前釦合牛仔褲，NT$1,480。（圖／翻攝minimatters，下同）

整件褲子細節滿滿！除了粗褲耳設計，還有顯瘦中線車縫線，以及後不對稱口袋，復古氛圍滿滿～這件牛仔褲是使用了深淺度剛剛好的中藍丹寧面料，可以搭出百種風格。

2.Mellow.co 顯腿長不收邊喇叭寬褲

喜歡個性風格女孩必收！Mellow推出的這件牛仔褲，有別於以往的喇叭寬褲型，褲腳採用寬鬆版型並往上延伸，因此整體不會過於女人味，加上下擺不收邊設計，反而率性又俐落！合身的褲腰，穿上身後無痛減重5公斤，還可以瞬間拉長腿～簡單穿上短版上衣，露出性感的小蠻腰，根本回頭率超高！

▲Mellow.co 顯腿長不收邊喇叭寬褲，NT$1,280。（圖／翻攝Mellow.co）

3.Pazzo 顯瘦交叉設計牛仔褲

由楊丞琳代言的MORE REAL系列又再度推出神褲啦！使用了高腰設計，小肚子完美包覆，加上剛剛好的寬褲管版型，修飾馬鞍肉、臀型，對梨形身材的女孩相當友好～顯瘦之餘，設計感也是誠意滿分！

▲Pazzo 顯瘦交叉設計牛仔褲，NT$1,190。（圖／翻攝Pazzo，下同）

高腰樣式會讓比例拉長，腰頭還特別採交叉設計，不需要特別穿搭，就顯得有格調，若是穿上同色系的牛仔外套、腳踩皮靴，時尚感直接飆升～

4.mercci22 美式割破設計牛仔寬褲

美式辣妹風格女孩看過來！這件mercci22 美式割破設計牛仔寬褲，除了採用微喇叭的設計可以延伸腿部比例，褲管版型還可以瞬間隱形腿型，對自己腿型不滿意的女孩都能輕鬆駕馭～

▲mercci22 美式割破設計牛仔寬褲，NT$1,680。（圖／翻攝mercci22，下同）

在大腿位置特別加上割破設計，若隱若現露出肌膚，根本超火辣！還有褲管兩側開岔以及手工刷破，因此每件褲子都是獨一無二，不僅讓整體設計Level Up，出門還不用擔心撞款！

5.Queenshop 高腰設計直筒牛仔褲

Queenshop一直以來都是女孩們喜愛的平價網拍～不僅風格百搭，也相當適合日常！尤其這件高腰設計直筒牛仔褲，更是一週七天都好搭配的單品！高腰設計修飾腰部曲線，直筒褲型讓雙腿看起來更修長，再加上前方的打摺設計，讓褲型更立體、有精神，無論是簡單素T，搭配襯衫都相當好看！

▲Queenshop 高腰設計直筒牛仔褲，NT$690。（圖／翻攝Queenshop）

6.weartoeat 舒適長腿直筒寬褲

weartoeat 這款平價牛仔寬褲真的大推給棉花糖、寬骨架女孩！除了使用了高腰設計，將在意的小腹完美包覆外，還採用了後鬆緊設計及彈性面料，讓你吃完大餐後也不會勒度、不舒服～另外，這件牛仔寬褲還是用了清爽了淺藍牛仔布料，超適合夏天做穿搭！

▲weartoeat 舒適長腿直筒寬褲，NT$1,190。（圖／翻攝weartoeat）

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