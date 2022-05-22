泰版《流星花園》杉菜顏值最高！私服超有個性　滿滿搭配技巧學起來

文／Dappei

經典愛情偶像劇《流星花園》紅遍亞洲20多年，被翻拍成各國版本，而近期才剛完結不久的泰國版本以顏值最高演員陣容備受注目；在電視劇播出後，飾演女主角杉菜的 Tu（Tu Tontawan Tantivejakul）人氣也不斷高漲。Tu是個21歲的新生代演員，有著清新、爽朗又率性的外表，深受時尚界喜愛，雖然才剛出道不久，但她在《流星花園》中的實力派演技備受好評，被稱為「泰國最有潛力女演員」。不過今回Dappei要來談談Tu的私服穿搭哲學，從甜美、復古到街頭等各種風格，她都能穿出一番獨有的韻味，可謂Z世代女性的穿搭典範呢！

#1 溫柔甜美

甜美風格相當多元，概括清新、古怪到羅莉等都有，而Tu的穿搭則是屬於清新感十足的清甜初戀系女孩。以柔和的單一色系為主，常著一件式的洋裝、套裝，並選擇寬鬆廓線、皺褶或飄逸感剪裁的款式，打造出鄰家少女的氛圍；而穿搭亮點著重放在配飾與部分單品上，髮帶、頭巾是她常用的單品，為樸素的整體點綴，豐富視覺感受。

▲泰國版《流星花園》飾演女主角杉菜的Tu。（圖／翻攝自IG＠tontawan，下同）



#2 美式帥辣

講求街頭個性的美式風格，掌握好率性與性感間的比例是最不易的，Tu多選擇中性代表單品：皮衣與靴子來當平衡點；酷帥可以著重硬挺、寬鬆的剪裁，貼身、露膚的設計則可以多比例應用在性感辣的風格上。除此之外，若要打造又酷又辣，最經典穿搭短版上衣搭配寬鬆牛仔褲Tu也是百穿不厭。

#3 運動清新

夏天必當運動系陽光女孩，在中性的運動風格中找到可愛之處是一大考驗；Tu以運動元素單品作為整體穿搭的基準，例如髮帶、棒球帽、尼龍面料的運動短褲等，選擇以跳色的單品及印刷圖案作為可愛點綴之處，也可以將肩背包換成托特包，像Tu選擇黃色針織包款作為搭配，穿出運動俏皮風。

#4 日系簡約

簡約風格重點在於簡單，視覺上的和諧相當講究，許多人會有簡約風就是素色、統一色系的迷思，Tu的穿法也許會提供搭黨對簡約更多想像。她大膽選擇飽和度高且色系對比的兩色作為配色，像皆是藍色系與棕色系為主色，整體卻不會衝突的重點就在於色彩亮度中偏低，相較於經典簡約無印風的無色彩之性感，Tu的簡約風格則是溫暖和諧；另外，配件與搭配單品也可以著用有條理的格紋、條紋款，整體穿搭更顯文青質感。

#5 經典復古

近幾年特流行的復古穿搭Tu當然也不會錯過，復古也是一個很大的概括性風格，各國、各洲都有自己的復古元素與文化，而Tu的呈現方式並非侷限於任何一地，而是各地的復古大熔爐。像是整體穿搭涵蓋英國蘇格蘭格紋、日本動畫印刷、美式皮革以及中國鞋款等，沒有特別偏重哪個元素，而是將所有屬於復古範疇的單品著上，這種呈現文化衝突的復古穿搭是不是挺有意思的呢？

#6 各種混搭

以上五種風格Tu都完美演繹了如何表達自我的的穿搭哲學，搭黨們可從中看出她獨特之處，但她在穿搭上的玩法可不只這樣，混搭風可更有看頭與玩味。在混搭風格上，Tu擅於透過圖案、顏色、款式以及材質剪裁等平衡兩個風格，重點在於風格比例安排，通常以8：2為比例，且現在市面上也推出許多混搭風的單品，像是短版針織學院背心、荷葉邊漁夫帽等都是滿易下手的單品，而這些Tu也時常著用！

▲美式帥辣 x 運動清新

▲溫柔甜美 x 日式簡約、溫柔甜美 x 經典復古

Dappei 結語：

從穿搭上就可以看出Tu是個相當有想法的女孩，在每種風格中都能展現出自己獨有的穿搭哲學，最後的混搭風格也別有一番玩味，搭編邊寫邊做了好多穿搭筆記，相信Tu的私服穿搭也提供了搭黨們對風格新的想像。

文字編輯：Rulu

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