韓劇女神們的底妝公開！孫藝真愛用超平價、金世正同款上臉就是高光感

文／美人圈
每次看到韓星啵亮的皮膚真的是好令人羨慕，背後功臣絕對少不了一瓶好的粉底液，這回小編就特搜6款韓星愛用底妝推薦，雅詩蘭黛粉保濕、DIOR超完美持久通通上榜，孫藝真同款底妝意外超平價，想知道女神們的愛用品有哪些，就快來看看以下內文吧！
2022韓星愛用底妝推薦：潤娥
愛用推薦：雅詩蘭黛 粉保濕訂製粉底精華SPF20/PA+++ 30ml，NT$2,250
少時潤娥一直是大家心目中的國民女神，偶像出身的她不只追求底妝透亮，更要持久服貼一整天，才能符合演員或偶像需要長時間拍攝以及唱跳的需求，像是雅詩蘭黛的粉保濕訂製粉底精華就是潤娥的最愛，曾在好幾次的What's in my Bag影片出現過！
韓星愛用底妝推薦：孫藝真
愛用推薦：Missha 潤透美肌粉底液 35ml，NT$590
最近剛和玄彬新婚的孫藝真，從以前的漂亮姊姊變成幸福人妻，底妝永遠都是看起來超級輕透，幾乎沒什麼粉感，原來秘訣就在這一罐「Missha 潤透美肌粉底液」！化妝師分享這款粉底質地如奶霜狀非常好抹開，遮瑕度適中，輕輕用粉撲拍開就完美服貼、沒有厚粉感，一直是歐膩的萬年愛用，重點是600元有找，意外超親民～
▲孫藝真愛用款，Missha 潤透美肌粉底液。（圖／翻攝allets.com、MISSHA官網）
韓星愛用底妝推薦：BLACKPINK Jisoo
愛用推薦：DIOR 迪奧 超完美持久柔霧粉底液/超完美持久柔光粉底液 30ml，NT$2,400
說到Jisoo大家一定會立刻想到「人間DIOR」這個代名詞！但Jisoo不只是因為代言而喜歡，在她的個人IG限動中也常常可以看見Dior粉底液的身影，可見得是真愛呀～這款「DIOR超完美持久粉底液」概括柔霧和柔光兩種質地，一年四季都能派上用場，重點是還非常抗沾染，根本是疫情時代的救星呢！
韓星愛用底妝推薦：宋慧喬
愛用推薦：雪花秀 完美柔焦精華粉底SPF17／PA+ 35ml，NT$2,080
喬妹對雪花秀也是一片真心！化妝師就曾公開，宋慧喬在拍攝韓劇時，最愛的底妝就是綽號小珍珠的「雪花秀 完美柔焦精華粉底」添加3重獨家保養成分打造最精緻的養膚底妝妝感，搭配「透氣遮瑕科技」一次實現輕薄又遮瑕的願望，讓女神的膚質更添高級感～
韓星愛用底妝推薦：秀智
愛用推薦：蘭蔻 零粉感超持久粉底 SPF38/PA+++ 30ml，NT$2,000
雖然秀智的皮膚本來就好到沒話說，但多上了蘭蔻零粉感粉底後，更是仙上加仙，彷彿是第二層肌膚一般的完美服貼，想要打造令人心動的初戀顏，真的入手它準沒錯！
韓星愛用底妝推薦：金世正
愛用推薦：eSpoir 專業保濕蜜光粉底液 30ml，NT$880
最近因為《社內相親》人氣大爆棚的金世正，屬於越看越耐看的第二眼美女，但要經得起大家目光長久的考驗，臉上的粉底自然來頭不小，金世正御用化妝師조은비就透露女神出席活動最愛用的粉底是這款「eSpoir 專業保濕蜜光粉底液」一上臉是非常高級的絲緞光妝感，能讓皮膚看起來好到像能掐出水呢！
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