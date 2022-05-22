韓劇女神們的底妝公開！孫藝真愛用超平價、金世正同款上臉就是高光感

文／美人圈

每次看到韓星啵亮的皮膚真的是好令人羨慕，背後功臣絕對少不了一瓶好的粉底液，這回小編就特搜6款韓星愛用底妝推薦，雅詩蘭黛粉保濕、DIOR超完美持久通通上榜，孫藝真同款底妝意外超平價，想知道女神們的愛用品有哪些，就快來看看以下內文吧！

2022韓星愛用底妝推薦：潤娥

愛用推薦：雅詩蘭黛 粉保濕訂製粉底精華SPF20/PA+++ 30ml，NT$2,250

少時潤娥一直是大家心目中的國民女神，偶像出身的她不只追求底妝透亮，更要持久服貼一整天，才能符合演員或偶像需要長時間拍攝以及唱跳的需求，像是雅詩蘭黛的粉保濕訂製粉底精華就是潤娥的最愛，曾在好幾次的What's in my Bag影片出現過！

韓星愛用底妝推薦：孫藝真

愛用推薦：Missha 潤透美肌粉底液 35ml，NT$590

最近剛和玄彬新婚的孫藝真，從以前的漂亮姊姊變成幸福人妻，底妝永遠都是看起來超級輕透，幾乎沒什麼粉感，原來秘訣就在這一罐「Missha 潤透美肌粉底液」！化妝師分享這款粉底質地如奶霜狀非常好抹開，遮瑕度適中，輕輕用粉撲拍開就完美服貼、沒有厚粉感，一直是歐膩的萬年愛用，重點是600元有找，意外超親民～

▲孫藝真愛用款，Missha 潤透美肌粉底液。（圖／翻攝allets.com、MISSHA官網）

韓星愛用底妝推薦：BLACKPINK Jisoo

愛用推薦：DIOR 迪奧 超完美持久柔霧粉底液/超完美持久柔光粉底液 30ml，NT$2,400

說到Jisoo大家一定會立刻想到「人間DIOR」這個代名詞！但Jisoo不只是因為代言而喜歡，在她的個人IG限動中也常常可以看見Dior粉底液的身影，可見得是真愛呀～這款「DIOR超完美持久粉底液」概括柔霧和柔光兩種質地，一年四季都能派上用場，重點是還非常抗沾染，根本是疫情時代的救星呢！

韓星愛用底妝推薦：宋慧喬

愛用推薦：雪花秀 完美柔焦精華粉底SPF17／PA+ 35ml，NT$2,080

喬妹對雪花秀也是一片真心！化妝師就曾公開，宋慧喬在拍攝韓劇時，最愛的底妝就是綽號小珍珠的「雪花秀 完美柔焦精華粉底」添加3重獨家保養成分打造最精緻的養膚底妝妝感，搭配「透氣遮瑕科技」一次實現輕薄又遮瑕的願望，讓女神的膚質更添高級感～

韓星愛用底妝推薦：秀智

愛用推薦：蘭蔻 零粉感超持久粉底 SPF38/PA+++ 30ml，NT$2,000

雖然秀智的皮膚本來就好到沒話說，但多上了蘭蔻零粉感粉底後，更是仙上加仙，彷彿是第二層肌膚一般的完美服貼，想要打造令人心動的初戀顏，真的入手它準沒錯！

韓星愛用底妝推薦：金世正

愛用推薦：eSpoir 專業保濕蜜光粉底液 30ml，NT$880

最近因為《社內相親》人氣大爆棚的金世正，屬於越看越耐看的第二眼美女，但要經得起大家目光長久的考驗，臉上的粉底自然來頭不小，金世正御用化妝師조은비就透露女神出席活動最愛用的粉底是這款「eSpoir 專業保濕蜜光粉底液」一上臉是非常高級的絲緞光妝感，能讓皮膚看起來好到像能掐出水呢！

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