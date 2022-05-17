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宜蘭悅川酒店1泊2食5299元　親子界超高評價、可住2大2小好划算

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文／C編

宜蘭擁有山水美景，是度假放鬆的好地方，「Her森森」推出「宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日」，原價7880元、特價5299元，升等4人房、可住2大2小，相當於一人約1325元，就可以享受完善的設施與服務，相當划算又很放鬆。

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▲宜蘭,悅川,酒店,飯店,Her森森,旅行,。（圖／Her森森）

▲宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日，原價7880元、特價5299元，點我購買

宜蘭悅川酒店位於宜蘭市中山路，宜蘭火車站、東門夜市都在鄰近之處，有接駁車或是公車可以抵達，即便不開車，也可以輕鬆享受宜蘭的好山好水，酒店外觀為現代化的摩登設計，簡約又新穎，讓人還沒踏進去，就可以感受到酒店的講究之處，酒店內部空間溫馨寬敞，大理石地面搭配木質調的裝潢更有溫度。

「書海與藝術」為悅川酒店的軸心概念，因此在一樓大廳、各樓層走道牆都有藏書，入住期間隨時都能選一本喜歡的書，坐在沙發上閱讀，暫時拋開3C，享受難得的靜謐時刻。

此外，悅川酒店更規劃了親子友善環境，酒店內的綠野仙蹤親子館，不定期舉辦多樣活動，例如DIY、說故事、趣味遊戲等，還有室內小火車讓小住客們開心搭乘，保證玩得不亦樂乎。

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▲宜蘭,悅川,酒店,飯店,Her森森,旅行,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日」，原價7880元、特價5299元，升等4人房、可住2大2小，限量下殺優惠，快趁著優惠手刀搶購一波，帶著全家大小一起去宜蘭放鬆。

關鍵字：

宜蘭, 悅川, 酒店, 飯店, Her森森, 旅行

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