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10雙「黑色精品涼鞋」今夏必須有！GUCCI低調耐看　愛馬仕根本命定款

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文／美人圈

炎熱的夏天即將來臨，是適合穿涼鞋的季節！各大精品品牌也陸續推出春夏涼鞋新款，小編精選出10款「黑色精品涼鞋」要來推薦給大家，包括CHANEL、DIOR、PRADA、LV、GUCCI、HERMES等....每一雙都時髦又百搭，重點是上腳又很吸睛！趕緊下滑來找屬於你的命定涼鞋吧～

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：CHANEL 涼鞋

CHANEL這款寬帶魔術貼涼鞋超熱賣，每一季都會推出不同材質和色選，當然黑色就是不容易出錯的熱賣款式！以針織材質製成，綴上白金雙C LOGO，還加上了珍珠元素，增添了奢華感！無論什麼穿搭都能駕馭，穿上它直接為整體造型大加分。

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲CHANEL 涼鞋，NT$46,500。（圖／翻攝CHANEL、小紅書＠平子真子饭饭）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：CELINE BULKY戶外涼鞋

CELINE這款在小紅書上被瘋狂洗版啊！小牛皮材質舒適好穿，搭上CELINE字樣織帶，可以輕鬆調節鬆緊，對於任何腳型都很友好，加上鋸齒狀的橡膠鞋底，不僅厚實防滑，還有增高的效果，真的是一雙高顏值又實穿的美鞋。

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲CELINE BULKY戶外涼鞋，NT$31,000 。（圖／翻攝小紅書＠____dsmiu、＠香港姜小好）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：PRADA 泡沫橡膠涼鞋

PRADA這款「泡沫橡膠涼鞋」，運用橡膠材質做編織造型設計，體現Prada的二元個性，搭配經典的Monolith鞋底，厚實又輕巧，穿上不僅舒適，還直接無痛增高！重點是這雙以嶄新手法融合復古元素，簡單搭配白襪就超時髦～

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲PRADA 泡沫橡膠涼鞋，NT$26,000。（圖／翻攝PRADA）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：BURBERRY 標誌裝飾壓花皮革涼鞋

BURBERRY這款以小牛皮製成，由亮面鱷魚壓花質感呈現，搭配可調式金標搭扣，刻上品牌字樣LOGO，每個細節都超精緻！無論是日常外出或旅遊都能派它出場～

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲BURBERRY 標誌裝飾壓花皮革涼鞋，NT$26,500。（圖／翻攝BURBERRY）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：LOUIS VUITTON SUNBATH 平底涼鞋

LV這款以亮面防水橡膠製成，鞋面搭帶以品牌經典Monogram帆布呈現，另一個可調式搭帶，由黑色亮面搭配品牌字樣LOGO，鞋底則是啞面材質，與光滑亮麗的鞋面形成鮮明對比，外出穿真的超吸睛！價格相較包款也親民許多，很值得投資一雙。

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲LOUIS VUITTON SUNBATH 平底涼鞋，NT$18,100 。（圖／翻攝LOUIS VUITTON）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：CHLOE LILLI FLAT SANDAL

CHLOE這款涼鞋一眼就被燒到！鞋面以運動風格呈現，配有軟墊肩帶和可調式搭扣，款式年輕時髦又百搭，耐用與舒適性兼具，鞋底則以黑白鋸齒狀設計，穿上它超顯腳瘦，絕對是夏季必備鞋款之一。

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲CHLOE LILLI FLAT SANDAL，NT$24,600。（圖／翻攝CHLOE）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：GUCCI 迷你雙G涼鞋

GUCCI這雙整體以極簡黑詮釋，由黑色橡膠製成，背部配有魔術貼扣，正面則有兩個可調式寬肩帶，更綴上同色系GG標誌，實在低調又耐看！喜歡簡約風格的必須打包～

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲GUCCI 迷你雙G涼鞋，NT$19,800。（圖／翻攝GUCCI）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：HERMÈS Oasis涼鞋

愛馬仕這款涼鞋超級火，時常在時尚博主穿搭中亮相！由小牛皮製成，大大的H鞋面，邊緣還有白色縫線撞色，簡約中帶有小亮點，鞋跟有5公分的高度，對於正式或休閒的穿搭都能駕馭！想入門愛馬仕很推薦從這款下手～

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲HERMÈS Oasis涼鞋，NT$22,900。（圖／翻攝HERMÈS）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：DIOR ACT 涼鞋

DIOR這款ACT涼鞋美翻啊！每季都會推出新色，特別推薦最百搭的黑色，以小羊皮製成，採用人體工學設計鞋底，穿上去輕盈又舒適。外型以精緻的貼帶，綴上金色調金屬「Dior」標誌，任何造型穿上它都畫龍點睛。

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲DIOR ACT 涼鞋，NT$35,000。（圖／翻攝DIOR、小紅書＠WonJerFul）

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦：FENDI graphy皮革涼鞋

FENDI這款以黑色小牛皮製成，由寬版交叉飾帶設計，綴上大大的金色金屬FENDI標誌，整體設計感十足！穿上它時髦又耀眼，上街回頭率UPUP～

▲精品鞋。（圖／翻攝小紅書）

▲FENDI graphy皮革涼鞋，NT$36,500。（圖／翻攝FENDI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品涼鞋, 夏季精品涼鞋, 涼鞋, CHANEL涼鞋, 愛馬仕涼鞋

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