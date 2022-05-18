精品「厚底鞋」穿上就是逆天長腿！CELINE全白鞋身、LV Monogram壓花必收

文／美人圈

運動休閒鞋子正值當道的年代，選擇厚底鞋款，不僅修身、顯腿長，而且能為穿搭增添時尚度！在2022春夏，大牌精品們也看準趨勢，推出許多設計感、質感滿點的美鞋，除了Celine秀場全新力作BLOCK運動鞋、Chanel小山羊皮運動鞋外，還有許多必收鞋款，這回編輯特搜了6款2022話題「厚底精品鞋款」推薦，哪款命中你的心呢？

2022厚底精品鞋款推薦1：CELINE小牛皮楔型外底BLOCK運動鞋亮白色

神美小白鞋再+1！CELINE 2022秀場最新力作小牛皮BLOCK運動鞋，以100%小牛皮製成，整體鞋身採用圓潤輪廓，五公分的厚底設計，上身後完美延伸腿長，即使身材嬌小的女孩，也可以擁有完美比例～雖然是純淨的白色，但在鞋舌、後跟都印有CELINE字樣，並在鞋身上採用流線型縫線，賦予鞋款時尚氛圍，為繽紛色彩的春夏季，調和簡約感，穿搭質感大大加分。

▲CELINE 小牛皮楔型外底BLOCK運動鞋亮白色，NT$27,000。（圖／翻攝CELINE）

2022厚底精品鞋款推薦2：Alexander McQueen 小牛皮運動鞋

Alexander McQueen這雙小白鞋可以說是精品厚底鞋的經典～整雙以柔軟牛皮製成，鞋跟處除了大面積色塊，還有燙金logo，雖然簡約但質感滿分！厚底設計穿上直接增高五公分、雙腿拉長超顯細，加上俐落的鞋身，無論男女都可以穿，非常適合當作情侶鞋款！除了歐美時尚圈出鏡率最高的黑白配色，還推出許多色選，大家可千萬別錯過～

▲Alexander McQueen 小牛皮運動鞋，約NT$16,000。（圖／翻攝net-a-porter）

2022厚底精品鞋款推薦3：Chanel 小山羊皮運動鞋

Chanel的鞋款也是細節滿滿～以藍色麂皮面料結合香奈兒家經典菱格紋元素，整體配色清爽又超萌，擄獲一票女孩們的心！從鞋跟後側可以看到異材質面料的堆疊，視覺上增添層次又能偷偷增高，每個細節都非常精緻，尤其是底部那隱藏在奶油大底的小logo，真的超欠收！

▲Chanel 小山羊皮運動鞋，NT$32,700。（圖／翻攝Chanel）

2022厚底精品鞋款推薦4：Dior D-CONNECT 運動鞋

Dior D-CONNECT 運動鞋採用銀色色調疊層網眼布設計，搭配厚外底及透明橡膠細節，圓形鞋頭飾有銀色色調疊層網眼布，視覺設計非常具未來感，前衛又相當時髦！這雙鞋款在腳踝處，特別做出特殊曲度，穿上後露出最纖細的腳脖子，視覺拉長腿部比例又超顯瘦～除了鞋帶上印有DIOR字樣，鞋跟後側還有立體LOGO，​​每個細節都精緻迷人。

▲Dior D-CONNECT 運動鞋，NT$35,000。（圖／翻攝Dior）

2022厚底精品鞋款推薦5：Louis Vuitton TIME OUT 運動鞋

這款路易威登的Time Out運動鞋以柔軟的小牛皮面料設計，以經典Monogram壓花，營造出浮雕圖案，背面的Monogram帆布飾邊令充滿細節的設計更顯特色。鞋款飾以金色眼孔，厚身輪胎紋橡膠鞋底則綴有壓花圖案，上腳很顯高挑，也足夠修飾身材，整雙鞋款奢華卻不失百搭性，是一年四季都可以穿的小白鞋！

▲Louisvuitton TIME OUT 運動鞋，NT$37,600。（圖／翻攝Louisvuitton）

2022厚底精品鞋款推薦6：Prada Double Wheel 尼龍華達呢運動鞋

Double Wheel運動鞋的創新設計融合了復古韻味，以飾有橡膠三角形標誌的經典華達呢鞋面，搭配日常感十足的板鞋型鞋底設計，讓雙腳更有型，加上5公分厚重鞋底，為小個女孩完美的呈現增高效果！除了百搭的黑、白色外，還有夢幻的矢車菊藍、雪花石膏粉以及沙漠棕色，姐妹們趕快手刀去櫃上試穿！

▲Prada Double Wheel 尼龍華達呢運動鞋，NT$31,500。（圖／翻攝小紅書＠Jennni，＠小艾）

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