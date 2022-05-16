fb ig video ETtoday search mobile

少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

>

記者李薇／台北報導　圖／pexels

隨著年齡的成長，新陳代謝會越來越慢，加上現在很多人都外食，吃進肚裡的東西也不見得營養，就會導致身體「淤積」很多髒東西，容易水腫、便秘，真的吃得不多，但卻一直瘦不下來，很可能就是新陳代謝不好所導致，因此建議可以透過以下方法，養成易瘦體質。

▲血液循環,新陳代謝,飲食,減肥,瘦身。（圖／pexels）

1.很適合吃辣、微苦的食材

辣椒、咖啡、苦瓜、生薑、綠茶、陳皮、檸檬等食材，可以促進身體的濕氣、寒氣排出，乳製品跟糖類就盡量少碰，它們會讓身體內部的體液黏稠度增加，當然代謝就會慢。

2.多吃蛋白質

可以適量的多吃蛋白質，它對身體的新陳代謝非常重要，因為消化起來會更加耗能，所以很適合代謝不好的人飲食。

3.泡菜、酸菜可以多吃

像是各種泡菜、酸菜、優格等發酵食品可以多吃，這些單品可以促進腸胃蠕動，裡面同時含有豐富的益生菌，可以確保腸道健康。

▲血液循環,新陳代謝,飲食,減肥,瘦身。（圖／pexels）

4.吃促進循環的食物

納豆、生薑、Omega 3、大蒜、洋蔥等食材，這些味道比較刺激的食物，可以促進腸胃蠕動，幫助消化。

5.多吃讓體內髒東西排出的食物

綠葉蔬菜、海藻、海帶等等，裡面的成分都可以幫助身體排出髒污，能血液裡面的重金屬，加速排毒、達到淨化的效果。

6.補充氣血

當氣血不足的時候，身體內部的濕氣、循環都會跟著變差，所以可以適當的補充氣血，幫助身體濕氣排出、血液循環變好。

▲血液循環,新陳代謝,飲食,減肥,瘦身。（圖／pexels）

7.定期重啟身體

定期地做輕斷食，對身體也有一定的好處，現代人大多數都吃得太多、太好，因此建議可以透過這樣的方式，幫助身體淨化排毒。

關鍵字：

血液循環, 新陳代謝, 飲食, 減肥, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣 對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面