少吃卻沒辦法變瘦？7招加速新陳代謝，聰明挑食養成「易瘦體質」

記者李薇／台北報導 圖／pexels

隨著年齡的成長，新陳代謝會越來越慢，加上現在很多人都外食，吃進肚裡的東西也不見得營養，就會導致身體「淤積」很多髒東西，容易水腫、便秘，真的吃得不多，但卻一直瘦不下來，很可能就是新陳代謝不好所導致，因此建議可以透過以下方法，養成易瘦體質。

1.很適合吃辣、微苦的食材

辣椒、咖啡、苦瓜、生薑、綠茶、陳皮、檸檬等食材，可以促進身體的濕氣、寒氣排出，乳製品跟糖類就盡量少碰，它們會讓身體內部的體液黏稠度增加，當然代謝就會慢。

2.多吃蛋白質

可以適量的多吃蛋白質，它對身體的新陳代謝非常重要，因為消化起來會更加耗能，所以很適合代謝不好的人飲食。

3.泡菜、酸菜可以多吃

像是各種泡菜、酸菜、優格等發酵食品可以多吃，這些單品可以促進腸胃蠕動，裡面同時含有豐富的益生菌，可以確保腸道健康。

4.吃促進循環的食物

納豆、生薑、Omega 3、大蒜、洋蔥等食材，這些味道比較刺激的食物，可以促進腸胃蠕動，幫助消化。

5.多吃讓體內髒東西排出的食物

綠葉蔬菜、海藻、海帶等等，裡面的成分都可以幫助身體排出髒污，能血液裡面的重金屬，加速排毒、達到淨化的效果。

6.補充氣血

當氣血不足的時候，身體內部的濕氣、循環都會跟著變差，所以可以適當的補充氣血，幫助身體濕氣排出、血液循環變好。

7.定期重啟身體

定期地做輕斷食，對身體也有一定的好處，現代人大多數都吃得太多、太好，因此建議可以透過這樣的方式，幫助身體淨化排毒。