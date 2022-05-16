fb ig video ETtoday search mobile

巴斯奇亞天價名畫手機殼又來了！新增超帥暗黑風「手機包」必搶

>

記者王則絲／台北報導

電子配件品牌CASETiFY去年曾推出過與美國已故知名藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的聯名系列，引起一陣熱潮。今年CASETiFY宣布將再度推出「Basquiat X CASETiFY」系列第二波，不只囊括更多巴斯奇亞巔峰時期的作品元素，這次還帶來了超帥的「手機包」單品。

▲第二波 Basquiat x CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY宣布將再度推出「Basquiat X CASETiFY」系列第二波，將於5月17日上市。（圖／品牌提供）

巴斯奇亞的藝術作品近幾年活躍於時尚圈，受到各品牌與民眾的喜愛，包括周杰倫也是他的忠實粉絲之一，加上不斷創下新高的作品拍賣價格，巴斯奇亞漸漸廣為人知，甚至多了一層「潮」的韻味。

▲第二波 Basquiat x CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲第二波 Basquiat x CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波。（圖／品牌提供）

藝術真跡難以靠近，但是把天價藝術品融入生活並不難，像去年「Basquiat X CASETiFY」聯名系列推出的手機殼，就讓許多粉絲搶著入手。今年推出第二波「Basquiat X CASETiFY」系列，以巴斯奇亞於1982年至1984年間巔峰時期的創作為主，包括《Evil Thoughts》為設計靈感的鏡面手機殼，簡約黑白線條有種暗黑氛圍；以代表作《Warrior》所設計的限量畫布手機殼，細緻重現筆觸紋理，以及《In This Case》、《Onion Gum》、《Cassius Clay》、《Jack Johnson》等名作，都囊括其中。

▲第二波 Basquiat x CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波。（圖／品牌提供）

第二波「Basquiat X CASETiFY」系列除了手機殼、耳機殼、電腦和平板的保護殼之外，還納入了MagSafe卡套、錶帶，更新奇的是這次還推出了「手機包」！黑底的PVC材質上印製了巴斯奇亞的著名畫作，外型超帥氣，能作為日常的潮流配件。第二波「Basquiat X CASETiFY」將於5月17日上市。

▲第二波 Basquiat x CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波還推出了超帥的「手機包」。（圖／品牌提供）

品牌與藝術家合作是很常見的主題，像巴斯奇亞先前就曾與COACH聯名過，而近期時尚圈值得關注的藝術家聯名，還有LONGCHAMP與塗鴉藝術家André Saraiva的「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列，運用André Saraiva筆下知名角色「Mr.A」，躍上LONGCHAMP的經典包款。

▲LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列。（圖／品牌提供）

▲「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列採用了鮮明可愛的色調。（圖／品牌提供）

►+J後矚目大作！UNIQLO與義大利精品MARNI聯名必敗單品公開

關鍵字：

Casetify, Jean-Michel Basquiat, 尚米榭巴斯奇亞, Basquiat, 聯名, 手機殼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

值得被愛的「星座＋血型」組合TOP3　遇上O型天秤座是你的福氣

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

對待感情最專一的3大星座！Top 1不輕易付出真心，一旦認定就超寵你

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂 她問「看得懂洞洞鞋嗎」　金世正私服也出現，網評價兩極：不能理解 「五星級枕頭」兩個7920元→999元　石墨烯材好處多、支撐頭部一覺到天亮 張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片 堅果是好物！營養師曝「優質蛋白質食物」，別再只吃雞胸肉 人生好難？總是感到不幸福，或許和「5件事」有關 掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面