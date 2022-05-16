巴斯奇亞天價名畫手機殼又來了！新增超帥暗黑風「手機包」必搶

記者王則絲／台北報導

電子配件品牌CASETiFY去年曾推出過與美國已故知名藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的聯名系列，引起一陣熱潮。今年CASETiFY宣布將再度推出「Basquiat X CASETiFY」系列第二波，不只囊括更多巴斯奇亞巔峰時期的作品元素，這次還帶來了超帥的「手機包」單品。

▲CASETiFY宣布將再度推出「Basquiat X CASETiFY」系列第二波，將於5月17日上市。（圖／品牌提供）



巴斯奇亞的藝術作品近幾年活躍於時尚圈，受到各品牌與民眾的喜愛，包括周杰倫也是他的忠實粉絲之一，加上不斷創下新高的作品拍賣價格，巴斯奇亞漸漸廣為人知，甚至多了一層「潮」的韻味。

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波。（圖／品牌提供）



藝術真跡難以靠近，但是把天價藝術品融入生活並不難，像去年「Basquiat X CASETiFY」聯名系列推出的手機殼，就讓許多粉絲搶著入手。今年推出第二波「Basquiat X CASETiFY」系列，以巴斯奇亞於1982年至1984年間巔峰時期的創作為主，包括《Evil Thoughts》為設計靈感的鏡面手機殼，簡約黑白線條有種暗黑氛圍；以代表作《Warrior》所設計的限量畫布手機殼，細緻重現筆觸紋理，以及《In This Case》、《Onion Gum》、《Cassius Clay》、《Jack Johnson》等名作，都囊括其中。

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波。（圖／品牌提供）



第二波「Basquiat X CASETiFY」系列除了手機殼、耳機殼、電腦和平板的保護殼之外，還納入了MagSafe卡套、錶帶，更新奇的是這次還推出了「手機包」！黑底的PVC材質上印製了巴斯奇亞的著名畫作，外型超帥氣，能作為日常的潮流配件。第二波「Basquiat X CASETiFY」將於5月17日上市。

▲「Basquiat X CASETiFY」第二波還推出了超帥的「手機包」。（圖／品牌提供）



品牌與藝術家合作是很常見的主題，像巴斯奇亞先前就曾與COACH聯名過，而近期時尚圈值得關注的藝術家聯名，還有LONGCHAMP與塗鴉藝術家André Saraiva的「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列，運用André Saraiva筆下知名角色「Mr.A」，躍上LONGCHAMP的經典包款。

▲「LONGCHAMP & ANDRÉ」聯名系列採用了鮮明可愛的色調。（圖／品牌提供）



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