誰說小包一定廢？10款「迷你精品包」時髦又耐裝　BV這款超可愛

文／美人圈

包包不再只是大容量能裝下所有東西才受歡迎，2022年「小廢包」仍持續有一群死忠擁護者。這些包只裝得下可愛，到底是什麼魔力大家都愛買？這次精選10款「精品小廢包」推薦，讓包包不再只是包包，更成為搭配神物！BV這款超可愛，男女都愛背、MM不只可愛也很能裝，極簡設計絕美！

精品小廢包推薦1：Balenciaga

Balenciaga的這顆「hourglass mini 沙漏包」真的絕美！內容量大概可以裝下口紅、AirPods、信用卡等小物件，雖然容量小卻裝了滿滿的帥氣，分為一般皮革及漆面鱷魚紋款，都呈現了俐落線條的簡約造型感，背出門也超級吸睛！

▲Balenciaga hourglass mini 沙漏包，約NT$38,500。（圖／翻攝Balenciaga）

精品小廢包推薦2：Bottega Veneta

說到小廢包怎麼能不推Bottega Veneta的「Cassette mini」呢？2ｘ3的大編織看起來又更可愛了，分為牛皮款和羊皮款，摸起來觸感質感都相當到位，看似空間不大卻可以裝得下短夾和衛生紙等小體積的物品，方方正正又胖胖的可愛造型，讓許多本來不愛編織包的女生都因為這個迷你款而為之瘋狂！

▲Bottega Veneta Cassette mini，約NT$27,700。（圖／翻攝小紅書@嗯对是奥利奥sss，Bottega Veneta）

精品小廢包推薦3：Jacquemus

Jacquemus的這顆也是超級可愛的！這款小廢包的大小簡直比手還要小，卻有不少歐美明星都超愛它！比起能裝多少東西，這顆「Le Chiquito」更適合當作一個配飾使用，替穿搭多出一個小亮點及層次感！





▲Jacquemus Le Chiquito，約NT$14,700。（圖／翻攝Jacquemus）

精品小廢包推薦4：CHANEL

CHANEL的「鏈子小包」同時也是入手CHANEL的入門款，經典的菱格紋搭上亮面皮革，小羊皮柔軟的材質與絕美的金色拉鍊與背帶，質感爆棚！內側有三個夾層，這個包當然不是拿來給你裝滿的，不過用來裝可愛這顆絕對不會輸！

▲CHANEL鏈子小包，約NT$72,700。（圖／翻攝Chanel）

精品小廢包推薦5：Louis Vuitton

Louis Vuitton的這款「MINI BOÎTE CHAPEAU」可以說是經典復古融合現代感的最佳代表，經典老花款配上圓形的俏皮，不僅能手提、肩背，也能當作腰包使用。容量看似迷你，但日常的零零總總都可以不擁擠的放入，適合想要能裝又想要輕巧可愛包款的朋友！

▲Louis Vuitton MINI BOÎTE CHAPEAU，約NT$75,000。（圖／翻攝Louis Vuitton）

精品小廢包推薦6：Maison Margiela

Maison Margiela光是分趾鞋就讓人愛不釋手，成為許多熱愛穿搭的朋友鞋履的首選，而他們的數字表以及四角縫線也是經典之作，「Tabi Bag」則是將經典的馬蹄底印上數字表，另一側融合四角縫線，整體外型像是大型零錢包一樣可愛，不過這款包小雖小，手機短夾也是放得進去的，實際背上身超級可愛！

▲Maison Margie laTabi Bag，約NT$36,770。（圖／翻攝小紅書@广播操一级运动员，Maison Margiela）

精品小廢包推薦7：Dior

Dior的馬鞍包相信是不少人的夢幻包款，而這顆「Mini Saddle」手柄每邊均帶有「CD」標誌，翻蓋上的「D」形馬蹬磁扣更顯氣派，容量相比其他小廢包來的大得多，手機、鑰匙、錢包三項出門必備絕對放得下，經典的Dior老花可手提也可肩背，既正式也兼具休閒感！

▲Dior Mini Saddle，約NT$99,000。（圖／翻攝Dior）

精品小廢包推薦8：Celine

想要Celine的凱旋門價格不好入手不妨考慮這顆「Mini Triomphe」，小牛皮的光滑外表配上金色雙C凱旋門扣，整體簡約又有特色，Celine全球品牌大使Blackpink Lisa也愛背這款！基本的口紅、耳機、信用卡放得下，就是一顆裝得下滿滿可愛的包！

▲Celine Mini Triomphe，約NT$38,500。（圖／翻攝Celine）

精品小廢包推薦9：Prada

Prada的「Mini Cleo」也是既可愛又方便的一顆小廢包，亮面皮革搭配上Prada經典標誌三角型，有著畫龍點睛的效果，底部的圓弧形的流線感為這顆包增添了高雅氣息，單肩背或是手提都能營造俐落的Smart Casual造型感！

▲Prada Mini Cleo，約NT$74,000。（圖／翻攝小紅書@Duebass、Prada）

精品小廢包推薦10：Loewe

Loewe的「Small Heel Pouch」僅有巴掌大小，經典的Loewe標誌印刻在柔軟的小牛皮上，內有三個卡片槽以及大夾層，大概裝卡片、鑰匙、口紅就沒辦法再裝其他東西，同款還有再小的「nano」款，僅有一個夾層，基本上只能當零錢包使用，是「真廢包」卻又可愛到不行！

▲Loewe Small Heel Pouch，約NT$15,350。（圖／翻攝小紅書@格格yu、Loewe）

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