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貓咪主食罐才35元　生魚片等級魚肉、CAS認證雞肉添加好營養

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文／C編

貓咪通常都不太喜歡喝水，到了晚年，很容易出現泌尿道結石相關的問題，建議可以乾濕食搭配，適量的幫牠們補充水分，「Her森森」推出「Cat Glory驕傲貓無穀主食罐24入」，有多種口味搭配，可以帶給貓咪最好的營養補充。

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▲Cat Glory,傲嬌貓,貓咪,貓,寵物,罐頭,Her森森。（圖／Her森森）

▲Cat Glory驕傲貓無穀主食罐24入，原價1560元、特價840元，點我購買

Cat Glory驕傲貓無穀主食罐採用新鮮生魚片等級魚肉與CAS認證雞肉製成，富含肉量，特別添加維他命E、牛磺酸、葉黃素等成份，可以幫助補充貓咪所需要的營養，建議不愛喝水的貓咪，可以在主食罐裡面加一點水，讓牠們可以補充充足的水分，避免相關疾病。

這款主食罐採用無穀的設計，一般貓咪的消化系統是不需要穀類的，所以很符合貓咪身體上的需求，只需要補充肉類的營養，並融入嚴選雞骨熬成的湯汁，低磷、低鎂、低鈉，維護貓咪泌尿系統。

驕傲貓無穀主食罐主要分為四種：頂級功效配方、強化機能配方、老幼貓設計、副食罐，可以按照貓咪的年齡跟身體需求來選擇適合的，其中除了主食罐，還有好吃美味的副食罐可以挑選，讓貓咪可以享受多重口味，餐餐有變化，增加豐富度。

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▲Cat Glory,傲嬌貓,貓咪,貓,寵物,罐頭,Her森森。（圖／Her森森）

▲Cat Glory驕傲貓無穀主食罐24入，原價1560元、特價840元，點我購買

「Her森森」推出「Cat Glory驕傲貓無穀主食罐24入」，原價1560元、特價840元，相當於一罐只要35元，其實以罐頭來說，不算是很貴，可以搭配飼料一起交換著吃，增加貓咪的營養條件，補充飼料沒有的營養。

關鍵字：

Cat Glory, 傲嬌貓, 貓咪, , 寵物, 罐頭, Her森森

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